Supružnici izgorjeli u požaru u porodičnoj kući

Jutros oko 9 časova u Titelu izbio je požar u jednom porodičnom domaćinstvu, potvrđeno je Kuriru.

Kako nezvanično saznaje pomenuti portal, mještanin Titela primjetio je da se nešto dešava u kući njegovih tasta (74) i tašte (71), te otkrio da je u pitanju požar koji je već zahvatio čitav dom.

- Uletio je u kuću da vidi šta se dešava. Kad je otvorio vrata, ogromna količina dima izbila je iz kuće. Odmah je pozvao vatrogasce, pa policiju. Međutim, supružnicima nije bilo spasa - kaže izvor za Kurir.

Policijska patrola i vatrogasna služba odmah po pozivu su izašli na lice mjesta. Tamo su zatekli dva tijela. Hitna pomoć je ubrzo došla, ali je nažalost, mogla samo da konstatuje smrt supružnika koji su, prema riječima izvora, bili bolesni i jedva pokretni.

Uviđaj je, kako se saznaje, još uvijek u toku, nakon kojeg će biti jasno kako je došlo do požara.