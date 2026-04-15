Otkrivena velika prevara: Kupovali vozačke dozvole

15.04.2026 13:04

Откривена велика превара: Куповали возачке дозволе
Veliki skandal potresa Kolorado nakon što je otkrivena sistemska prevara u jednoj auto-školi, zbog koje bi više od 460 vozača moglo da ostane bez vozačke dozvole.

Prema navodima istrage, auto-škola Academy School of driving iz Kolorado Springsa navodno je kandidatima nudila "siguran prolaz" za 550 do 600 dolara.

Pismeni dio ispita, tvrde istražitelji, često su umjesto kandidata popunjavali posrednici koji su sjedjeli u prostoriji.

Još ozbiljnije zvuči podatak da su obavezne praktične vožnje od 15 minuta skraćivane na svega dva do četiri minuta, nakon čega su zaposleni unosili lažne podatke o ruti i trajanju testa u državni sistem.

Pored toga, sumnja se da su korišćena i lažna imena za rezervaciju termina, koji su kasnije preprodavani kandidatima, dok su ostali morali da čekaju slobodne termine.

Zbog svega toga je Uprava za motorna vozila (DMV) odmah suspendovala sertifikat škole za testiranje, naložila hitan prekid svih ispita i pokrenula postupak koji bi mogao da dovede do poništavanja već izdatih dozvola.

Vozači koji su prošli kroz ovu školu mogli bi uskoro da dobiju obavještenje da moraju ponovo da polažu i teorijski i praktični dio ispita, dok istraga i dalje traje i moguće su dodatne disciplinske, pa čak i krivične sankcije, prenosi b92.

