Na auto-putu se sudarilo 75 automobila, više osoba povrijeđeno

Saobraćaj na auto-putu u američkoj saveznoj državi Kolorado usporen je nakon lančanog sudara oko 75 vozila u blizini tunela Ajzenhauer, u kojem je povrijeđeno 19 osoba, saopštile su lokalne vlasti, navodeći da nema poginulih.

Policija države Kolorado saopštila je da je nesreća prijavljena u 14.50 časova po lokalnom vremenu, prenosi portal CPR Njuz. Kancelarija šerifa okruga Klir Krik navela je da je u sudaru učestvovalo najmanje 75 vozila. Ukupno 19 osoba sa povredama različitog stepena prevezeno je u bolnicu, a za sada nema izvještaja o smrtnim slučajevima.

