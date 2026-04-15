Zaštitite sebe i svoju porodicu od online prijetnji uz Siguran NET

ATV
15.04.2026 12:19

Понуда м:тел - сигуран нет
Pouzdana usluga za online zaštitu, Siguran NET štiti djecu od neprimjerenog sadržaja, kao i vaše uređaje i podatke dok ste na internetu.

Siguran NET automatski prepoznaje i blokira zlonamjerne sajtove, sprečava fišing napade i upozorava na sumnjive aktivnosti u realnom vremenu.

Takođe, uz Siguran NET možete kontrolisati sadržaje kojima pristupaju vaša djeca. Uz opciju roditeljske kontrole možete postaviti vremenska ograničenja korišćenja interneta, kao i upravljati dostupnim sadržajem u skladu sa uzrastom djeteta.

Kao m:tel korisnik, aktivirajte Siguran NET do 15. maja ove godine i isprobajte uslugu bez nadoknade u trajanju od 60 dana. Nakon promotivnog perioda, cijena usluge iznosi samo 2 KM mjesečno.

Aktivacija usluge je jednostavna i možete je izvršiti na više načina: pozovite *100# i odaberite Siguran NET; pošaljite SMS sa tekstom SIGURANNET na broj 0651177; putem aplikacije m:go ili aplikacije Moj m:tel.

Svoj kućni internet možete zaštititi jednostavnom aktivacijom putem Moj m:tel portala ili posjetom najbližoj m:tel poslovnici.

Internet sigurnost počinje kod kuće, osigurajte sigurno digitalno okruženje uz m:tel uslugu Siguran NET!

Za više informacija posjetite www.mtel.ba ili pozovite 0800 50 000.

