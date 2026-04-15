Nikuda bez kišobrana: Danas oblačno sa kišom

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti promjenljivo oblačno sa kišom, lokalno jačom uz grmljavinu.

Kraći sunčani intervali mogući su tokom jutra, dok će se tokom dana kiša i lokalno jači pljuskovi širiti od juga ka istoku i zapadu.

Na krajnjem sjeveru, oko rijeke Save, uglavnom suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar.

Najviša dnevna temperatura biće od 13 do 19, na jugu do 22 stepena Celzijusova, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura izmjerena u 7.00 časova: Han Pijesak i Čemerno osam, Sokolac i Bihać devet, Sarajevo, Bileća, Mrkonjić Grad i Foča 10, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Prijedor, Ribnik i Rudo 11, Banjaluka, Doboj, Novi Grad i Zenica 12, Trebinje 13 i Mostar 14 stepeni Celzijusovih.