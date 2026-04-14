Zapalili namještaj ispred zgrade, morali reagovati vatrogasci

Na parkingu na Alipašinom Polju, u B fazi, večeras je izbio požar nakon što je zapaljen namještaj ispred stambene zgrade.
Kako je potvrđeno iz Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo za portal "Avaza", vatrogasci su brzo intervenisali i stavili požar pod kontrolu.
Više informacija o uzroku izbijanja požara biće poznato nakon završetka istrage.
