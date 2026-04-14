Dječak odgovorom ganuo mnoge: "Samo je porodica bitna"

U ned‌jelju se proslavljao jedan od najradosnijih hrišćanskih praznika Vaskrs, a tim povodom ekipa Red TV-a pitala je građane na ulicama Beograda šta im je najvažnije kada je u pitanju trpeza za Vaskrs. Odgovor jednog d‌ječaka, oduševio je mnoge.

Na pitanje novinara šta mu je najvažnije kada je trpeza za Vaskrs u pitanju, d‌ječak nije spomenuo ni raskošna jela, možda neki poklon ili nešto što bi u materijalnom smislu imalo vrijednost za njega.

Njegov odgovor ganuo je mnoge jer zapravo ono što je poručio i jeste jedino vrijedno:

Šta je to što najviše voliš da vidiš za ručak na stolu?

Pa da se porodice druže. Ljubav oko stola, i sve tako najbolje što može, zato što je Uskrs vrijeme koje je najbolje za porodicu da se okupi. Božiji praznik!

Bravo, to je možda najljepši odgovor koji smo dobili i potpuno u pravu.

Šta ti najviše voliš od hrane da li ti je možda bitno šta je na stolu ili je bitno da ste svi zajedno?

Da smo svi zajedno. Nije bitno šta je na stolu. Neko možda nema, možda i ima, ali svejedno, samo je porodica bitna u svemu tome.