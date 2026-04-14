Šeranić: To su patološke laži!

ATV
14.04.2026 19:58

Ален Шеранић на конференцији за новинаре
Foto: ATV

Kompletan novac koji Fond solidarnosti prikupi troši se isključivo za liječenje djece u inostranstvu. Nadležni upozoravaju da se u javnosti pojavljuju netačne informacije koje mogu dovesti u zabludu građane i ugroziti povjerenje u rad fonda.

Iz Fonda poručuju da neće dozvoliti da bilo ko dovede u pitanje njihov rad, ali ni da se, kako navode, na račun djece prikupljaju politički poeni.

"Ono što nam je najvažnije da apsolutno nikome ne dozvolimo da poljulja povjerenje građana u ono što mi radimo i na način na koji mi to radimo, mnogi kažu da smo fin institucija ja nakon osam godina tvrdim da nismo jer smo mi prijatelji svih tih porodica i sve te djece. Ne mogu da dozvolim da nekome ko želi da prikuplja političke poene", kaže Jasminka Ignjatović, direktor Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu

Reagovao je i ministar zdravlja i socijalne zaštite, koji najavljuje i mogućnost podnošenja krivičnih prijava zbog širenja dezinformacija i izazivanja panike u javnosti. Podsjeća da postoje dva odvojena fonda solidarnosti, sa različitim namjenama.

"Nalozi i plaćanja iz Vlade RS sa kojeg računa je otišlo 3 miliona za Ljubiju otišlo je sa računa generalnog sekretarijata Fonda solidarnosti na račun Ljubije to nema nikakve veze sa fondom solidarnosti za liječenje djece u inostranstvu, ovo su patološke laži neprihvatljive su kao laž i neprihvatljive što se tiče bolesnih ljudi i djece", kaže Alen Šeranić.

Premijer naglašava da zdravlje djece ne smije biti predmet bilo kakvih manipulacija, te da su tvrdnje o preusmjeravanju sredstava u potpunosti neosnovane.

"Fond solidarnosti Republike Srpske i JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu Republike Srpske su dva potpuno odvojena fonda, sa jasno definisanim namjenama i načinima finansiranja. Tvrdnje da se sredstva namijenjena za liječenje djece preusmjeravaju u privredu su neistinite. Takve informacije šire oni koji su ili neupućeni ili svjesno, zlonamjerno i bezdušno obmanjuju javnost. Zdravlje djece nije i ne smije biti predmet manipulacija", rekao je Minić.

Iz institucija poručuju da će nastaviti da štite integritet Fonda i povjerenje građana, jer, kako ističu, upravo to povjerenje direktno utiče na mogućnost da se pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija , djeci koja se liječe u inostranstvu.

