Oglasio se Fond PIO: Vlada uplatila novac za doprinose radnika

Fondu za penzijsko i invalidsko siguranje Republike Srpske uplaćena su sredstva Vlade od 120.610 KM za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, među kojima je 135 radnika preduzeća "Gipsara Volari" iz Šipova.

Ukupno je uplaćeno 89.320 KM, i to 76.992 KM za potpunu uplatu doprinosa za osam radnika prijavljenih u periodu od 1. aprila do 30. septembra 2025. godine, kao i 12.328 KM za djelimičnu uplatu doprinosa za 135 radnika preduzeća "Gipsara Volari".

Iz Fonda su naveli da je Vlada uplatila i 31.290 KM za potpunu uplatu doprinosa za četiri radnika prijavljena u periodu od 1. oktobra do 31. decembra 2025. godine u iznosu od 10.047 KM, kao i 21.244 KM za potpunu uplatu doprinosa za 135 radnika preduzeća "Gipsara Volari".

Radnici za koje je izvršena uplata sredstava, sa kojom ispunjavaju uslove za penziju, mogu odmah da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na starosnu penziju kod Fonda PIO, u nadležnoj poslovnici, navedeno je u saopštenju Fonda PIO.