Zakazana posebna sjednica: Srpska danas dobija Vladu

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske, zakazao je 36. posebnu sjednicu Narodne skupštine za danas, na kojoj će se birati Vlada Republike Srpske, sa prijedlogom da Savo Minić ponovo bude premijer.

"Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske, u skladu sa članom 170 stav 3 Poslovnika Narodne skupštine, zakazao je Trideset šestu posebnu sjednicu Narodne skupštine za danas, 17. marta 2026. godine po okončanju Trideset pete posebne sjednice", navedeno je iz Narodne skupštine.

Prijedlog dnevnog reda Trideset šeste posebne sjednice:

1. Izbor Vlade Republike Srpske ;

a) Program kandidata za predsjednika Vlade Republike Srpske sa prijedlogom članova Vlade Republike Srpske;

b) Izbor predsjednika Vlade Republike Srpske;

v) Izbor članova Vlade Republike Srpske;

2. Polaganje svečane zakletve predsjednika i članova Vlade Republike Srpske.