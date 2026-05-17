Loše vijesti iz Njemačke: Haris Tabaković teže povrijeđen

Reprezentativac BiH i napadač Borusije Menhengladbah Haris Tabaković zadobio je težu povredu, saznaje Kliks.

Naime, Tabaković se u 72. minutu utakmice protiv Hofenhajma nakon jednog duela sa protivničkim defanzivcem Ozanom Kabakom povrijedio, tačnije, nezgodno je stao i tako izvrnuo lijevi zglob.

Kliks.ba saznaje da se, nažalost, ipak radi o težoj povredi, a navodno je došlo i do napuknuća kosti, zbog čega će, prema svemu sudeći, reprezentativac BiH propustiti i predstojeće Svjetsko prvenstvo.

Ovo su užasne vijesti za selektora Sergeja Barbareza, posebno ako se uzme u obzir i fenomenalna forma u kojoj je Tabaković igrao tokom cijele sezone za Borusiju.

U jučerašnjoj utakmici Tabaković je postigao i gol protiv Hofenhajma, a ukupno je u ovoj sezoni zabio 13 golova i dodao tri asistencije.

Takođe, bio je jedan od ključnih igrača u baražu za odlazak na Svjetsko prvenstvo, a postigao je gol protiv Italije.

Haris Tabaković je do sada upisao ukupno 10 nastupa u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine, u kojima je postigao i četiri gola.

Debitovao je na utakmici kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024. godine protiv Luksemburga, kada je Zmajeve sa klupe predvodio Savo Milošević.