Veliko priznanje za Borac: Čestitka stigla od prvog čovjeka PSŽ-a

17.05.2026 17:09

Велико признање за Борац: Честитка стигла од првог човјека ПСЖ-а
Šampionska titula Borca i dalje privlači pažnju fudbalske javnosti, a na adresu banjalučkog kluba nastavljaju da pristižu brojne čestitke.

Među njima se našla i ona sa potpisom Nasera Al Kelaifija, predsjednika Pari Sen Žermena i Evropske asocijacije klubova (ECA), koji je uputio čestitku “crveno-plavima” povodom osvajanja titule šampiona.

“Poštovani predsjedniče Misimoviću, U ime Evropskih fudbalskih klubova želim da Vama i svima u FK Borac uputim čestitke povodom osvajanja šampionske titule u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Osvajanje šampionske titule, po četvrti put, predstavlja veliki uspjeh i dokaz je napornog rada i posvećenosti svih u klubu. Želim vam puno sreće u narednoj sezoni” navodi Al Kelaifi.

