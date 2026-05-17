Ovi znakovi ne mogu prestati misliti o jednoj osobi

Nedjeljna popodneva često donose mir, ali tada mnogi ostaju sami sa svojim mislima. Kako se vikend polako bliži kraju, emocije koje su bile potisnute tokom nedjelje ponovo izbijaju na površinu.

Astrologija pokazuje da će danas određeni znakovi biti posebno nostalgični i da će im biti teško da prestanu da razmišljaju o ljudima, trenucima i odlukama koje su ostavile traga na njima.

Rak

Rakovi su znak koji se teško oslobodi prošlosti. Danas bi ih mogla dirnuti sitnica, pjesma, poruka ili sećanje koje će im vratiti misli na osobu koju nisu potpuno zaboravili. Iako će pokušati da djeluju mirno, u sebi će voditi mnogo emotivniji razgovor nego što drugi primjećuju.

Škorpija

Škorpije rijetko priznaju koliko ih prošlost još uvijek može dotaći. Međutim, ova nedjelja donosi trenutke u kojima će im biti teško da ignorišu emocije koje su dugo pokušavali da drže pod kontrolom. Moguće je da se prisete veze koja se nije završila onako kako su željeli.

Riba

Ribe su posebno osjetljive na atmosferu nedjelje i kraja vikenda. Danas bi mogle da osjete povećanu potrebu za bliskošću i da se sjete ljudi koji su im nekada mnogo značili nego danas. Njihova nostalgija će danas biti jača nego inače.

