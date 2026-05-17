Sprema se hapšenje supruge Vladimira Zelenskog?

ATV
17.05.2026 17:29

Спрема се хапшење супруге Владимира Зеленског?
Foto: Tanjug / AP / Ukrainian Presidential Press Office

Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) i Specijalizovano antikorupcijsko tužilaštvo (SAP) prikupili su dovoljno materijala da podignu optužnicu protiv Elene Zelenske i sada biraju odakle da počnu, navode ruski bezbjednosni izvori za RIA Novosti.

"NABU i SAP trenutno završavaju istragu protiv supruge lidera kijevskog režima. Antikorupcijske agencije imaju dovoljno osnova za njeno pritvaranje. Trenutno odlučuju koji krivični postupak prvo da pokrenu", rekao je izvor agencije.

Prema njegovim riječima, Vladimir Zelenski je svestan toga pa je pojačao objezbeđenje svoje porodice i počeo da se "cenka" sa zapadnim partnerima.

Ukrajinski politički stratezi preporučuju Zelenskom da se formalno i javno razvede, a da mediji šire narativ da je od Elene de fakto rastavljen još od 2019. godine, navodi izvor RIA Novosti i dodaje da sam Zelenski ovu situaciju posmatra "isključivo u smislu štete po svoj imidž".

Specijalno tužilaštvo za borbu protiv korupcije već je podiglo optužnicu protiv nekadašnjeg šefa kabineta Zelenskog, Andreja Jermaka, za pranje novca tokom izgradnje luksuznih stambenih objekata u blizini Kijeva.

Jermaku je u četvrtak određen pritvor sa mogućnošću plaćanja kaucije od 3,1 milion dolara.

(RT Balkan)

