Erupcija vulkana Dukono u Indoneziji: Izbacio pepeo u visinu od 5.000 metara

Autor:ATV
Komentari:0
U provinciji Severni Maluku u Indoneziji danas je došlo do erupcije vulkana Dukono, koji je izbacio pepeo u visinu od 5.000 metara, saopštio je Centar za vulkanologiju i ublažavanje geoloških opasnosti te zemlje.
Za vulkan visok 1.087 metara trenutno je izdat drugi stepen uzbune, prenosi Sinhua.
Indonežanske vlasti su pozvale stanovnike i posetioce da izbjegavaju aktivnosti u krugu od četiri kilometra od kratera i da pripreme zaštitne maske kako bi smanjili rizik od respiratornih problema izazvanih vulkanskim pepelom, prenosi Tanjug.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
Trenutno na programu