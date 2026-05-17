Erupcija vulkana Dukono u Indoneziji: Izbacio pepeo u visinu od 5.000 metara

Foto: Tanjug/BASARNAS via AP

U provinciji Severni Maluku u Indoneziji danas je došlo do erupcije vulkana Dukono, koji je izbacio pepeo u visinu od 5.000 metara, saopštio je Centar za vulkanologiju i ublažavanje geoloških opasnosti te zemlje.

Za vulkan visok 1.087 metara trenutno je izdat drugi stepen uzbune, prenosi Sinhua. Indonežanske vlasti su pozvale stanovnike i posetioce da izbjegavaju aktivnosti u krugu od četiri kilometra od kratera i da pripreme zaštitne maske kako bi smanjili rizik od respiratornih problema izazvanih vulkanskim pepelom, prenosi Tanjug.

