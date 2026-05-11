Tri osobe stradale u erupciji vulkana: Pronađeni u zagrljaju

Pronađena su tijela tri osobe koje su nastradale u erupciji vulkana Dukono na indonezijskom ostrvu Halmahera, saopštila je Nacionalna agencija za kriznu upravu.

Tijela dva muškarca pronađena su danas, a tijelo žene je otkriveno ranije. Žrtve koje su danas pronađene identifikovane su kao strani državljani starosti 30 i 27 godina, prenijela je agencija Antara. Zvaničnici su potvrdili da je ovim završena operacija potrage i spasavanja.

Nađeni u zagrljaju

Kako piše “Skaj njuz”, dvoje singapurskih državljana nađeno je kako se drže jedno za drugo pod obrušenim stijenama, nakon erupcije vulkana Dukono.

Ivan Ramdani, šef indonezijske spasilačke službe, rekao je da su tijela nađena tokom teške operacije zbog ekstremno izazovnog terena i padavina i da je u toku autopsija u lokalnoj bolnici. Evakuaciju su takođe otežavale stalne erupcije iz vulkana koji izbacuje pepeo od petka, kada je vulkan izbacio oblak dima na visinu od 10 kilometara.

Petnaest ljudi preživjelo je erupciju na planini, uključujući sedam Singapuraca i osam Indonežana.

(Tanjug)