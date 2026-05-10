Sjeverna Koreja promijenila Ustav: Slijedi nuklearni udar ako...

Sjeverna Koreja je izmijenila svoj ustav tako da se od njene vojske zahtijeva pokretanje uzvratnog nuklearnog udara ukoliko strani protivnik izvrši atentat na Kim Džong Una.

Ova promjena je uvedena nakon što su Ali Hamnei, vrhovni vođa Irana, i mnogi njegovi najbliži savjetnici ubijeni u napadima na samom početku zajedničke operacije SAD i Izraela protiv režima u Teheranu.

Revizija je usvojena na prvom zasjedanju 15. Vrhovne narodne skupštine, koja je otvorena 22. marta u Pjongjangu. Informacija je postala javna u četvrtak, tokom brifinga koji je Nacionalna obavještajna služba (NIS) Južne Koreje održala za visoke državne zvaničnike u Seulu.

Prema navodima NIS, Kim i dalje ima komandu nad nuklearnim snagama, ali ove izmjene kodifikuju procedure za uzvratne napade u slučaju da on bude onesposobljen ili ubijen. Izmijenjeni Član 3 zakona o nuklearnoj politici glasi: "Ako sistem komandovanja i kontrole nad državnim nuklearnim snagama bude doveden u opasnost napadom neprijateljskih sila... nuklearni udar će biti pokrenut automatski i trenutan."

Iran kao "poziv na buđenje"

Profesor Andrej Lankov sa Univerziteta Kukmin u Seulu navodi:

"Ovo je možda i ranije bila politika, ali sada je dobila na značaju jer je unijeta u Ustav. Iran je bio poziv na buđenje. Sjeverna Koreja je vidjela nevjerovatnu efikasnost američko-izraelskih napada za obezglavljivanje režima, koji su odmah eliminisali veći deo iranskog rukovodstva, i sada moraju biti prestravljeni".

Može li kao u Iranu?

Ipak, napad dizajniran da eliminiše Kima i njegov krug bio bi daleko teži nego u Iranu.

Granice Sjeverne Koreje su hermetički zatvorene, a malobrojne strane diplomate i humanitarci iz "prijateljskih" zemalja su pod stalnim nadzorom, što onemogućava prikupljanje ljudskih obavještajnih podataka koji su bili ključni za uspjeh u Iranu.

Takođe, taktika hakovanja saobraćajnih kamera, koju je Izrael koristio u Teheranu, neupotrebljiva je u Pjongjangu zbog ograničenog video-nadzora i strogo kontrolisanog intraneta.

Strah od satelita i nova artiljerija na granici

Kim je poznat po ekstremnom strahu za ličnu bezbjednost; izbjegava letenje i uglavnom putuje teško oklopljenim vozom.

Profesor Lankov vjeruje da je njihov najveći strah tehnologija satelitskog osmatranja, jer bi uklanjanje rukovodstva na samom početku bilo odlučujuće za ishod bilo kog konflikta. Dodao je da ne vidi mogućnost napada iz Južne Koreje, pa bi svaki uzvratni udar bio usmjeren ka Sjedinjenim Državama.

Uporedo sa ustavnim promjenama, Pjongjang produbljuje neprijateljstvo prema Seulu. Državni mediji su u petak objavili da Sjeverna Koreja planira da postavi novi tip artiljerije duž južne granice. Kim je ove nedjelje posjetio fabriku municije kako bi pregledao proizvodnju "novog tipa samohodne haubice od 155 milimetara".

Prema navodima agencije KCNA, ovo oružje ima domet veći od 60 kilometara i biće raspoređeno ove godine. Pošto je centar Seula udaljen samo oko 56 kilometara od granice, veći dio provincije Gjongu – najnaseljenijeg dijela Južne Koreje i sedišta ključnih industrijskih centara – našao bi se u dometu ovih topova.

Sjeverna i Južna Koreja su tehnički i dalje u ratu, jer je njihov sukob (1950–1953) završen primirjem, a ne mirovnim sporazumom.

(Kurir)