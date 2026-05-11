Kako da crna odjeća ne izblijedi nakon samo nekoliko pranja

Sigurno je da pri pranju veša dobro organizujete odjeću jer se tokom pranja odjeće u veš mašini mogu desiti razne stvari. Ovo su neke od najvećih greški koje možemo da napravimo prilikom pranja odjeće, a da time oštećujemo tkaninu i dodatno izbjeljujemo.
Teško je izdvojiti jednu najveću grešku koja uzrokuje da crna odjeća izblijedi ali izlaganje visokoj temperaturi tokom pranja i sušenja je najbrži način da se to dogodi. Toplota iz vode tokom pranja ili sušenje na visokoj temperaturi razgrađuje vlakna tkanine i ubrzava gubitak boje.
Rješenje: Perite tamnu odjeću u hladnoj vodi i, ako je moguće, sušite je prirodno na sušilici, dalje od direktnog sunca. Ako ne možete da je sušite na vazduhu, koristite najnižu temperaturu u mašini za sušenje.
Tokom pranja, crna odjeća se tare o druge komade, što dovodi do abrazije. Abrazija oštećuje vlakna i čini odjeću starijom, iznošenom i izblijeđenom.
Rješenje: Uvijek okrećite crnu odjeću naopačke prije pranja (i ostavite je tako i u sušilici). Zatvorite sve rajsferšluse i kopče kako biste izbjegli kačenje i cijepanje. Ne pretrpavajte bubanj mašine kako bi se odjeća slobodno kretala. Po potrebi, delikatne komade perite ručno ili ih stavite u mrežastu vrećicu za pranje radi dodatne zaštite.
Ponovo se vraćamo na problem abrazije koji čini crnu odjeću bez sjaja ako koristite pogrešan program. Dugotrajno pranje i jaka centrifuga dodatno habaju tkaninu.
Rješenje: Koristite nježni program i najniži nivo centrifuge.
Prekomjerna upotreba deterdženta može ostaviti sapunasti sloj na crnoj tkanini, zbog čega ona izgleda mutno i bez sjaja. Ovo je čest problem kod modernih mašina koje koriste manje vode nego stariji modeli.
Rješenje: Uvijek merite deterdžent. Za mašine sa prednjim punjenjem dovoljno je 1 do 2 kašičice visokoefikasnog (HE) deterdženta. Koristite automatski dozator ili dodajte deterdžent na dno prazne mašine. Nikada ga ne sipajte direktno na tamnu odjeću.
Osim ako crna odjeća nije jako prljava, razmislite o korištenju blagog deterdženta namijenjenog tamnoj odjeći, umjesto onog koji je pun dodatnih enzima za uklanjanje tvrdokorne prljavštine. Pošto već znate da crnu odjeću treba prati u hladnoj vodi, tečni deterdžent je pouzdaniji od praškastog, jer se prah možda neće u potpunosti rastvoriti na niskim temperaturama.
Rješenje: Ako više volite praškasti deterdžent, prvo ga rastvorite u odgovarajućoj količini u oko jedne litre tople vode prije nego što ga dodate u bubanj mašine.
Uvijek se preporučuje razdvajanje veša i pranje sličnih boja zajedno kako bi se svijetla odjeća zaštitila od fleka (bijela majica + crvena čarapa = roze majica). I crna odjeća ima koristi od odvojenog pranja. Vlakna sa svijetlih peškira i pamučne odjeće mogu se zalijepiti za tamnu odjeću i učiniti je izblijedilom i "iznošenom".
Rješenje: Uvijek razdvajajte veš po boji i vrsti tkanine i perite crnu i tamnu odjeću zajedno.
Da se razumijemo, nismo za izbjegavanje pranja, ali crna odjeća će duže izgledati kao nova ako se pere rjeđe. Umjesto da je bacate u korpu poslije svakog nošenja, razmislite da je obučete još jednom. Većina crnih farmerki i pantalona može se nositi više puta prije pranja.
Rješenje: Crna odjeća može se osvježiti parnim uređajem ili sprejom za tkaninu između nošenja.
