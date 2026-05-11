Kako da crna odjeća ne izblijedi nakon samo nekoliko pranja

11.05.2026 08:15

Sigurno je da pri pranju veša dobro organizujete odjeću jer se tokom pranja odjeće u veš mašini mogu desiti razne stvari. Ovo su neke od najvećih greški koje možemo da napravimo prilikom pranja odjeće, a da time oštećujemo tkaninu i dodatno izbjeljujemo.

Korištenje visokih temperatura

Teško je izdvojiti jednu najveću grešku koja uzrokuje da crna odjeća izblijedi ali izlaganje visokoj temperaturi tokom pranja i sušenja je najbrži način da se to dogodi. Toplota iz vode tokom pranja ili sušenje na visokoj temperaturi razgrađuje vlakna tkanine i ubrzava gubitak boje.

Rješenje: Perite tamnu odjeću u hladnoj vodi i, ako je moguće, sušite je prirodno na sušilici, dalje od direktnog sunca. Ako ne možete da je sušite na vazduhu, koristite najnižu temperaturu u mašini za sušenje.

Pranje odjeće na "pravoj" strani

Tokom pranja, crna odjeća se tare o druge komade, što dovodi do abrazije. Abrazija oštećuje vlakna i čini odjeću starijom, iznošenom i izblijeđenom.

Rješenje: Uvijek okrećite crnu odjeću naopačke prije pranja (i ostavite je tako i u sušilici). Zatvorite sve rajsferšluse i kopče kako biste izbjegli kačenje i cijepanje. Ne pretrpavajte bubanj mašine kako bi se odjeća slobodno kretala. Po potrebi, delikatne komade perite ručno ili ih stavite u mrežastu vrećicu za pranje radi dodatne zaštite.

Korištenje pogrešnog programa pranja

Ponovo se vraćamo na problem abrazije koji čini crnu odjeću bez sjaja ako koristite pogrešan program. Dugotrajno pranje i jaka centrifuga dodatno habaju tkaninu.

Rješenje: Koristite nježni program i najniži nivo centrifuge.

Previše deterdženta

Prekomjerna upotreba deterdženta može ostaviti sapunasti sloj na crnoj tkanini, zbog čega ona izgleda mutno i bez sjaja. Ovo je čest problem kod modernih mašina koje koriste manje vode nego stariji modeli.

Rješenje: Uvijek merite deterdžent. Za mašine sa prednjim punjenjem dovoljno je 1 do 2 kašičice visokoefikasnog (HE) deterdženta. Koristite automatski dozator ili dodajte deterdžent na dno prazne mašine. Nikada ga ne sipajte direktno na tamnu odjeću.

Korištenje pogrešnog deterdženta

Osim ako crna odjeća nije jako prljava, razmislite o korištenju blagog deterdženta namijenjenog tamnoj odjeći, umjesto onog koji je pun dodatnih enzima za uklanjanje tvrdokorne prljavštine. Pošto već znate da crnu odjeću treba prati u hladnoj vodi, tečni deterdžent je pouzdaniji od praškastog, jer se prah možda neće u potpunosti rastvoriti na niskim temperaturama.

Rješenje: Ako više volite praškasti deterdžent, prvo ga rastvorite u odgovarajućoj količini u oko jedne litre tople vode prije nego što ga dodate u bubanj mašine.

Pranje svega zajedno

Uvijek se preporučuje razdvajanje veša i pranje sličnih boja zajedno kako bi se svijetla odjeća zaštitila od fleka (bijela majica + crvena čarapa = roze majica). I crna odjeća ima koristi od odvojenog pranja. Vlakna sa svijetlih peškira i pamučne odjeće mogu se zalijepiti za tamnu odjeću i učiniti je izblijedilom i "iznošenom".

Rješenje: Uvijek razdvajajte veš po boji i vrsti tkanine i perite crnu i tamnu odjeću zajedno.

Prečesto pranje crne odjeće

Da se razumijemo, nismo za izbjegavanje pranja, ali crna odjeća će duže izgledati kao nova ako se pere rjeđe. Umjesto da je bacate u korpu poslije svakog nošenja, razmislite da je obučete još jednom. Većina crnih farmerki i pantalona može se nositi više puta prije pranja.

Rješenje: Crna odjeća može se osvježiti parnim uređajem ili sprejom za tkaninu između nošenja.

