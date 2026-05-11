Dodik: Srpska neuništiva

ATV
11.05.2026 07:43

Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци.
Foto: ATV/Branko Jović

Kristijan Šmit odlazi iz BiH onako kako je u nju i došao - bez legitimiteta, bez odluke Savjeta bezbjednosti UN i bez međunarodnog prava na svojoj strani, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Sve vrijeme njegovog mandata bilo je jasno da je riječ o čovjeku koji je u BiH boravio i djelovao mimo procedura na kojima bi trebalo da počiva međunarodni poredak. Zato je i svaka marka njegove previsoke plate bila jednako nelegalna kao i odluke koje je pokušavao da nameće", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Dodaje da Šmitu može na kraju dati samo jedan prijedlog - pošto je sav novac koji je primio, kao i onaj koji je planirao da primi, proizvod jednog nelegalnog mandata, neka ga donira u humanitarne svrhe.

"Sigurno postoje ljudi u Federaciji BiH kojima bi time makar nešto korisno učinio, kada je već svoj mandat potrošio na uzaludno dodvoravanje sarajevskoj čaršiji i pokušaje da nanese štetu Republici Srpskoj. U svom nelegalnom mandatu opljačkao je međunarodnu zajednicu i građane zemalja iz kojih je finansiran, uzimajući novac na koji nije imao nikakvo pravo. Republika Srpska će pokrenuti odgovarajuće postupke, jer i mi, ali i građani zemalja koje su ga finansirale, imamo pravo da znamo koliku je materijalnu štetu proizvelo njegovo djelovanje", dodaje Dodik.

Kaže da je Šmit mnogo zla pokušao da napravi, ali je na kraju svojim djelovanjem samo potvrdio jednu činjenicu - Republika Srpska je neuništiva.

