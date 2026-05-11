Karan i Minić sa delegacijom iz Sankt Peterburga

11.05.2026 07:19

Синиша Каран и Саво Минић
Foto: ATV

Delegacija Sankt Peterburga koju predvodi predsjednik Komiteta za spoljne poslove ovog grada Grigorjev Jevgenij Dmitrijevič u trodnevnoj je posjeti Republici Srpskoj povodom održavanja "Dana Sankt Peterburga u Republici Srpskoj".

Delegacija Sankt Peterburga sastaće se sa predsjednikom Republike Srpske Sinišom Karanom i predsjednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem.

U fokusu posjete biće saradnja u oblasti privrede, zdravstva, nauke i kulture.

Ruska delegacija će posjetiti i Univerzitetski klinički centar u Banjaluci, a učestvovaće i na nekoliko okruglih stolova u oblastima kulture, zdravlja i nauke, saopšteno je iz Vlade Republike Srpske.

