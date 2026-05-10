Karan: Strateško partnerstvo Srpske i Rusije

Posjeta Moskvi povodom obilježavanja Dana pobjede bila je prilika da Republika Srpska još jednom potvrdi političke i partnerske veze sa Rusijom. U fokusu razgovora bila je buduća saradnja, ali i poruka da Republika Srpska ostaje dosljedna politici poštovanja sopstvene ustavne pozicije i suvereniteta, rekao je predsjednik Srpske Siniša Karan za ruski TASS.

"Autonomija o kojoj govorimo je upravo unutrašnja autonomija prema Dejtonskom sporazumu. Ono što smo radili jeste da se borimo za naša ovlašćenja kao entitet unutar zemlje prema Dejtonskom sporazumu. Još jednom izražavamo i uvek ćemo ponavljati našu zahvalnost Ruskoj Federaciji za podršku Republici Srpskoj, za podršku u borbi za ustavnopravni položaj", rekao je Karan.

Karan je pojasnio da neke zemlje EU koriste politička i ekonomska sredstva da bi izvršile pritisak na nezavisnu politiku, ne samo Republike Srpske, već i nekih drugih zemalja koje održavaju veze sa Rusijom. A evropski put ne smije biti zasnovan na smanjenju nezavisnosti.

"Za nas se takav put može graditi samo na kompromisu i međusobnom poštovanju. Upravo zato, kada govorimo o evropskom putu, nastaju poteškoće sa unutrašnjim procedurama u BiH, zahtjevi koje upućuje EU zloupotrebljavaju ova pitanja", rekao je Karan.

Podsjetio je da se Republika Srpska tokom proteklih 30 godina stalno suočava sa prijetnjama i sankcijama zbog svojih veza sa Ruskom Federacijom, ali da se zahvaljujući principijelnom stavu Moskve može da osloni na Dejtonski sporazum.

"Mi se borimo protiv toga, protiv sankcija, i to činimo na nivou naših institucija i volje naroda. Mi jednostavno branimo naše nacionalne interese i borimo se za njih. A odnosi sa Rusijom su naš strateški nacionalni interes. To je važno za nas. I svako ko bi nas ponižavao ili prekorijevao zbog ovog odnosa prestaje da bude naš partner", rekao je Karan.

Karan podsjeća da se Srpska godinama suočava sa pritiscima zbog odnosa sa Rusijom, ali ističe da podrška Moskve Dejtonskom sporazumu ostaje važna za očuvanje njene ustavne pozicije.