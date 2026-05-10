Karan: Pronaći ćemo način da odblokiramo izgradnju Istočne interkonekcije

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je za TASS da se projekti, kao što je izgradnja Istočne interkonekcije, blokiraju, što Srpska nikada nije radila, te će pronaći način da ga odblokira.

Odgovarajući na pitanje da li će projekat Južnog interkonektora istisnuti ruski gas iz Republike Srpske, Karan je naveo da postoje mnogi infrastrukturni i ekonomski projekti koji su stavljeni na čekanje i čekaju baš zato što potiču sa Istoka.

"Mi u Republici Srpskoj nikada nismo ometali i ne ometamo realizaciju projekata u drugoj polovini BiH, jer verujemo da je primarni cilj poboljšanje života i udobnosti svakog građanina. Međutim, projekti koji su u toku u našem dijelu zemlje, uključujući izgradnju Istočnog interkonektora, blokiraju se", naveo je Karan.

On vjeruje da će se pronaći način da se odblokira ovaj projekat jer je, kako je pojasnio, važno shvatiti da investicije govore o političkoj stabilnosti Republike Srpske.

Naglasio je da se izgradnja auto-puta na ruti Beograd-Bijeljina-Doboj-Banjaluka-Novi Grad realizuje zajedno sa izgradnjom gasne infrastrukture, što je nesumnjivo povezano sa ovim projektom.

"Stoga ćemo iskoristiti svaku priliku da realizujemo projekte koji su važni ne samo za Republiku Srpsku, već će koristiti i svima u BiH", istakao je Karan u svom prvom intervjuu za jedan ruski medij.

Osvrnuvši se na proslavu Dana pobjede nad fašizmom, 9. maja, Karan je rekao da Republika Srpska smatra dužnošću prema svojim precima da sačuva sjećanje na tu pobjedu.

"Mi smo potomci onih koji su učestvovali u oslobodilačkoj borbi protiv fašizma", rekao je Karan uvjeren da je se istorijska istina i kultura sjećanja moraju sačuvati.

Napomenuo je da u Evropi ne slave 9. maj kao Dan pobjede, već ga zovu Dan Evrope, dok su mnogi tamo bili na strani osvajača.

Govoreći o značaju svoje posjete Moskvi povodom Dana pobjede, Karan je rekao da osjeća ponos i da ne zna za veličanstveniji događaj u istoriji ljudske civilizacije.