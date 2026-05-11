Ovi dijelovi Banjaluke će ostati bez struje

11.05.2026 07:08

Стубови за струју.
Radnici Elektrokrajine saopštavaju da će danas određeni dijelovi naselja i ulica ostati bez struje.

Dijelovi ulica Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Carice Milice, Mačvanska, Sentandrejska, Srđe Zlopogleđe i Vilsonova će ostati bez struje od 09.00 do 12.00 časova.

Takođe dijelovi ulica Od Zmijanja Rajka, Kralja Aleksandra I Karađorđevića i Banijska će ostati bez struje od 09.00 do 14.00 časova.

Tagovi :

Struja

naselja bez struje

isključenje struje

Banjaluka

Radovi na mreži

Komentari (0)
