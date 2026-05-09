Banjalučki vatrogasci spasili mače iz požara

Pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka imali su tokom jučerašnjeg dana i noći više intervencija na području grada.

Osim požara na automobilu evidentirano je i nekoliko tehničkih intervencija.

Svijet Putin: Rusija nikada nije dijelila pobjedu na "našu" i "njihovu"

Prva intervencija zabilježena je u 07.10 u Ravnogorskoj ulici, gdje su vatrogasci intervenisali prilikom skidanja mačke sa krova objekta.

U 11.45 uslijedila je tehnička intervencija u Ulici Mihajla Pupina, gdje je izvršeno isključenje šporeta.

Vatrogasci su potom u 20.55 gasili požar na kontejneru u Ulici Miše Stupara. Video možete pogledati na OVOM LINKU.

Region Zagreb pod opsadom - policija uvela posebne mjere

Najzahtjevnija intervencija dogodila se u 23.24 časova na Bulevaru Cara Dušana, gdje je izbio požar na automobilu. Brzom reakcijom vatrogasaca spašena je i mačka.

Tokom noći, u 01.58, pripadnici brigade intervenisali su i u Krfskoj ulici, gdje su izvršili otvaranje stana.