Ovo privlači zmije kao magnet, a mnogi to drže u dvorištu

Dvorište izgleda sređeno, biljke mirišu lijepo, trava je pokošena, ali pojedine stvari privlače zmije kao magnet. Bilo bi dobro da obratite pažnju šta držite u dvorištu
Zamislite da izađete u dvorište bosi, sa kafom u ruci, i ugledate kako se nešto dugačko provlači pored saksije.
Srce stane, kafa se prolije, a panika ostane danima. Istina je neprijatna, ali korisna: zmije gotovo nikad ne dolaze slučajno, već zato što ste im, sasvim nesvjesno, postavili tepih dobrodošlice.
Postoje tačno 4 mirisa koji privlače zmije bliže kući nego što mislite, a većina ljudi ih svakodnevno ostavlja oko kuće.
Zmije ne traže ljude – traže mir, vlagu i hranu. Kada osete da je teren pogodan, ostaju.
Mnogi misle da je dovoljno pokositi travu, ali pravi problem leži u sitnicama koje niko ne primjećuje, sve dok ne bude kasno.
Poslije dobrog roštilja, masnoća sa rešetke i sitni komadići mesa ostaju u travi. Taj miris ne privlači direktno gmizavce, već miševe, pacove i insekte. A miševi su za zmiju ono što je za vas topla vekna hljeba.
Dvorišta gdje se često peče meso, a sto se ne pere temeljno, postaju omiljeno lovište.
Dvije-tri šljive ili jabuke ispod drveta djeluju bezazleno. Međutim, kada počnu da fermentišu, šire miris koji doziva ose, mrave i glodare. Tako se stvara cijeli lanac ishrane, a zmije ga prate kao GPS.
Ovo je jedan od najčešćih razloga zašto se gmizavci u bašti pojavljuju u avgustu i septembru.
Zmije obožavaju hladno i mokro. Stara gomila granja, vlažno lišće u ćošku, kanta sa ustajalom vodom za zalivanje, sve to šalje signal „ovdje je bezbjedno“.
Uklonite daske naslagane uz zid, ispraznite stare saksije i prevrnite kante poslije kiše.
Ovo iznenadi mnoge. Lavanda, neven i druge mirisne biljke same po sebi ne mame gmizavce, ali privlače rojeve insekata. Tamo gdje ima insekata, ima i žaba i miševa, a tu se zmija osjeća kao u restoranu sa švedskim stolom.
Pored mirisa, postoji još jedna stvar na koju malo ko obraća pažnju, a to su tople ravne površine.
Betonske ploče, crne folije, stari limovi i naslagane cigle danju upiju toplotu, a uveče zrače. Zmija će tu doći da se grije, piše Krstarica.
Ako uz to imate i rupu u temelju ili pukotinu u zidu, dobili ste savršen apartman za njih.
Šta zaista odbija zmije od kuće
Internet je prepun mitova o bijelom luku i naftalinu. Realnost je prizemnija. Zmije ne podnose otvoren, čist i suv prostor bez plijena.
Najbolji „sprej“ protiv njih je grabulja i kosilica.
