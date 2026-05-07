Ovo privlači zmije kao magnet, a mnogi to drže u dvorištu

Dvorište izgleda sređeno, biljke mirišu lijepo, trava je pokošena, ali pojedine stvari privlače zmije kao magnet. Bilo bi dobro da obratite pažnju šta držite u dvorištu

Zamislite da izađete u dvorište bosi, sa kafom u ruci, i ugledate kako se nešto dugačko provlači pored saksije.

Srce stane, kafa se prolije, a panika ostane danima. Istina je neprijatna, ali korisna: zmije gotovo nikad ne dolaze slučajno, već zato što ste im, sasvim nesvjesno, postavili tepih dobrodošlice.

Svijet Zelenski prijeti, poslao poruku svjetskim diplomatama

Postoje tačno 4 mirisa koji privlače zmije bliže kući nego što mislite, a većina ljudi ih svakodnevno ostavlja oko kuće.

Zmije ne traže ljude – traže mir, vlagu i hranu. Kada osete da je teren pogodan, ostaju.

Mnogi misle da je dovoljno pokositi travu, ali pravi problem leži u sitnicama koje niko ne primjećuje, sve dok ne bude kasno.

Miris hrane i ostaci sa roštilja

Poslije dobrog roštilja, masnoća sa rešetke i sitni komadići mesa ostaju u travi. Taj miris ne privlači direktno gmizavce, već miševe, pacove i insekte. A miševi su za zmiju ono što je za vas topla vekna hljeba.

Fudbal Liverpul želi Srbina Đorđa Petrovića

Dvorišta gdje se često peče meso, a sto se ne pere temeljno, postaju omiljeno lovište.

Slatki miris voća koje truli u travi

Dvije-tri šljive ili jabuke ispod drveta djeluju bezazleno. Međutim, kada počnu da fermentišu, šire miris koji doziva ose, mrave i glodare. Tako se stvara cijeli lanac ishrane, a zmije ga prate kao GPS.

Ovo je jedan od najčešćih razloga zašto se gmizavci u bašti pojavljuju u avgustu i septembru.

Vlažni i ustajali mirisi koji mame zmije oko kuće

Zmije obožavaju hladno i mokro. Stara gomila granja, vlažno lišće u ćošku, kanta sa ustajalom vodom za zalivanje, sve to šalje signal „ovdje je bezbjedno“.

Ostali sportovi Oglasio se Slobodan Soro povodom bojkota vaterpolista

Uklonite daske naslagane uz zid, ispraznite stare saksije i prevrnite kante poslije kiše.

Jake biljke koje indirektno privlače zmije

Ovo iznenadi mnoge. Lavanda, neven i druge mirisne biljke same po sebi ne mame gmizavce, ali privlače rojeve insekata. Tamo gdje ima insekata, ima i žaba i miševa, a tu se zmija osjeća kao u restoranu sa švedskim stolom.

Skriveni signali u dvorištu koje ljudi previde

Pored mirisa, postoji još jedna stvar na koju malo ko obraća pažnju, a to su tople ravne površine.

Betonske ploče, crne folije, stari limovi i naslagane cigle danju upiju toplotu, a uveče zrače. Zmija će tu doći da se grije, piše Krstarica.

Svijet Tramp odbijen, ništa od otvaranja Ormuskog moreuza

Ako uz to imate i rupu u temelju ili pukotinu u zidu, dobili ste savršen apartman za njih.

Šta zaista odbija zmije od kuće

Internet je prepun mitova o bijelom luku i naftalinu. Realnost je prizemnija. Zmije ne podnose otvoren, čist i suv prostor bez plijena.

Najbolji „sprej“ protiv njih je grabulja i kosilica.

Savjeti