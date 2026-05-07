Трамп одбијен, ништа од отварања Ормуског мореуза

ATV
07.05.2026 20:21

Танкери усидерни у Ормуском мореузу код обале Куешм, Иран, у суботу 18. априла 2026. године
Фото: Tanjug/AP Photo/Asghar Besharati

Високи ирански званичник рекао је да Иран неће дозволити САД да поново отворе Ормуски мореуз са "нереалним планом“, а затим да изађу из рата без плаћања надокнаде "за сву штету нанесену Ирану“, јавила је иранска државна телевизија Прес ТВ.

Мохсен Резаеи, дугогодишњи савјетник покојног врховног вође Алија Хамнеија, говорио је о америчком предлогу од 14 тачака који је Вашингтон доставио Ирану преко посредника.

САД се надају да ће мировни план поставити темеље за меморандум о разумијевању који би поново отворио стратешки важан пловни пут и окончао рат.

Резаеи је нагласио да задовољавајући исход преговора између Техерана и Вашингтона мора да укључује "опипљиве користи“, а не само "помпезни гест“ који, према његовим ријечима, САД покушавају да понуде.

Додао је да ће Исламска Република захтевати своја права и ратну одштету чак и ако САД повуку своје снаге из региона.

"Толерисали смо их 47 година и наставићемо путем отпора“, рекао је Резаеи, бивши командант Иранске револуционарне гарде, према државним медијима.

