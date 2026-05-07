Трамп одбијен, ништа од отварања Ормуског мореуза

Аутор:АТВ
Коментари:0
Високи ирански званичник рекао је да Иран неће дозволити САД да поново отворе Ормуски мореуз са "нереалним планом“, а затим да изађу из рата без плаћања надокнаде "за сву штету нанесену Ирану“, јавила је иранска државна телевизија Прес ТВ.
Мохсен Резаеи, дугогодишњи савјетник покојног врховног вође Алија Хамнеија, говорио је о америчком предлогу од 14 тачака који је Вашингтон доставио Ирану преко посредника.
САД се надају да ће мировни план поставити темеље за меморандум о разумијевању који би поново отворио стратешки важан пловни пут и окончао рат.
Резаеи је нагласио да задовољавајући исход преговора између Техерана и Вашингтона мора да укључује "опипљиве користи“, а не само "помпезни гест“ који, према његовим ријечима, САД покушавају да понуде.
Додао је да ће Исламска Република захтевати своја права и ратну одштету чак и ако САД повуку своје снаге из региона.
"Толерисали смо их 47 година и наставићемо путем отпора“, рекао је Резаеи, бивши командант Иранске револуционарне гарде, према државним медијима.
