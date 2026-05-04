Opasna gljivična bolest vreba pse, simptomi se često ignorišu

ATV
04.05.2026 12:18

Животиња пас
Foto: pexels/ Chirag Captures

Pošto ne postoji vakcina niti specifična prevencija za blastomikozu, ključno je da vlasnici pasa budu svjesni rizika koje ona predstavlja.

Naši kućni ljubimci su članovi porodice i mi činimo sve što možemo da ih zaštitimo. Jedna od opasnosti koje mnogi nisu svjesni je blastomikoza, ozbiljna i potencijalno fatalna gljivična infekcija.

Šta je blastomikoza?

Blastomikoza je bolest koju izaziva gljivica koja prirodno živi u zemljištu. Infekcija nastaje kada pas udahne mikroskopske spore iz kontaminiranog zemljišta, koje zatim ulaze u pluća.

Psi koji provode dosta vremena napolju i vole da kopaju po vlažnoj zemlji su najviše izloženi riziku, jer se spore tako lako udišu u respiratorni sistem. Kada se jednom nađu u tijelu, gljivica se može razmnožiti u plućima i proširiti po cijelom tijelu, uzrokujući bolest opasnu po život.

Iako je bolest endemska uglavnom u dijelovima Sjeverne Amerike, izuzetno rijetko se javlja u Evropi i obično se smatra uvezenom ili sporadičnom bolešću.

Simptomi i rano prepoznavanje

Dr Ebi Ostronik iz Veterinarskog specijalističkog centra u Čikagu objašnjava da se neće svaka životinja koja dođe u kontakt sa gljivicom nužno razboleti. Međutim, s obzirom na to da ne postoje vakcine niti pouzdane preventivne mjere, rano prepoznavanje simptoma je ključno.

Simptomi blastomikoze kod pasa mogu uključivati uporan, suv ili iritantni kašalj, apatiju, gubitak apetita i groznicu. Takođe se mogu javiti hramanje, promene na očima ao što su upala, gubitak vida ili otok, kao i kožne lezije ili rane sa iscedkom.

Vlasnici pasa koji primete sumnjive simptome treba odmah da kontaktiraju svog veterinara. Blastomikoza se često dijagnostikuje putem analize urina, a rano otkrivanje može biti ključno za ishod liječenja.

(indeks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

