Opasna gljivična bolest vreba pse, simptomi se često ignorišu

Pošto ne postoji vakcina niti specifična prevencija za blastomikozu, ključno je da vlasnici pasa budu svjesni rizika koje ona predstavlja.

Naši kućni ljubimci su članovi porodice i mi činimo sve što možemo da ih zaštitimo. Jedna od opasnosti koje mnogi nisu svjesni je blastomikoza, ozbiljna i potencijalno fatalna gljivična infekcija.

Šta je blastomikoza?

Blastomikoza je bolest koju izaziva gljivica koja prirodno živi u zemljištu. Infekcija nastaje kada pas udahne mikroskopske spore iz kontaminiranog zemljišta, koje zatim ulaze u pluća.

Psi koji provode dosta vremena napolju i vole da kopaju po vlažnoj zemlji su najviše izloženi riziku, jer se spore tako lako udišu u respiratorni sistem. Kada se jednom nađu u tijelu, gljivica se može razmnožiti u plućima i proširiti po cijelom tijelu, uzrokujući bolest opasnu po život.

Iako je bolest endemska uglavnom u dijelovima Sjeverne Amerike, izuzetno rijetko se javlja u Evropi i obično se smatra uvezenom ili sporadičnom bolešću.

Simptomi i rano prepoznavanje

Dr Ebi Ostronik iz Veterinarskog specijalističkog centra u Čikagu objašnjava da se neće svaka životinja koja dođe u kontakt sa gljivicom nužno razboleti. Međutim, s obzirom na to da ne postoje vakcine niti pouzdane preventivne mjere, rano prepoznavanje simptoma je ključno.

Simptomi blastomikoze kod pasa mogu uključivati uporan, suv ili iritantni kašalj, apatiju, gubitak apetita i groznicu. Takođe se mogu javiti hramanje, promene na očima ao što su upala, gubitak vida ili otok, kao i kožne lezije ili rane sa iscedkom.

Vlasnici pasa koji primete sumnjive simptome treba odmah da kontaktiraju svog veterinara. Blastomikoza se često dijagnostikuje putem analize urina, a rano otkrivanje može biti ključno za ishod liječenja.

