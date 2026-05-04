Nikšić: Usvojen plan investicija veći od milion evra

Na sjednici Skupštine akcionara "Elektroprenosa BiH" u Banjaluci jednoglasno su usvojene sve tačke dnevnog reda, među kojima i plan investicija koji je veći od milion evra, izjavio je premijer Federacije BiH /FBiH/ Nermin Nikšić.

Nikšić je rekao da je na sjednici razmatran revidirani finansijski izvještaj za 2024. godinu, finansijski plan za period 2026-2028. godina, te raspodjela dobiti iz 2024. godine, piše Srna.

"Razmatrali smo plan investicija vrijednih više od milion evra. Imali smo i izvještaj Odbora za reviziju akcionarskog društva. Jednoglasno su usvojene sve tačke", rekao je Nikšić novinarima u Banjaluci nakon sjednice.