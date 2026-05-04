Dom naroda usvojio zakon kojim je BiH izbjegla "sivu listu"

ATV
04.05.2026 12:29

Дом народа усвојио закон којим је БиХ избјегла "сиву листу"

Dom naroda PS BiH je na 30. hitnoj sjednici usvojio Prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje.

Za ovaj prijedlog su glasali svi prisutni delegati.

Usvajanjem ovog zakona BiH bi trebalo da izbjegne stavljanje na sivu listu Manivala.

Stavljanje na sivu listu bi značilo oda će transakcije koje iz BiH idu u inostranstva, ali i one koje dolaze u BiH, biti pod posebnom prismotrom.

Pojednostavljeno, to znači da će građani BiH koji šalju ili primaju novac iz inostranstva čekati duže da njihova sredstva budu poslana ili stignu na njihov račun.

Uvoz i izvoz robe iz BiH bi bio posebno kontrolisan što bi dovelo do ozbiljnih problema na granicama.

