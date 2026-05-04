Da li će BiH danas izbjeći ekonomsku blokadu i "sivu listu“?

Dom naroda PSBiH održaće danas hitnu sjednicu sa početkom u 11:00 časova.
Na dnevnom redu je samo jedna tačka, a radi se o Prijedlogu zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje.
Usvajanje ovog zakona je ključni uslov da Bosna i Hercegovina ne dospije na sivu listu Manivala. Ako se ne ispune uslovi i BiH završi na sivoj listi, i svaka transakcija iz BiH će biti pod posebnom prismotrom, što će ih značajno usporiti.
Uvoz i izvor robe iz BiH bi bio posebno kontrolisan što bi dovelo do ozbiljnih problema na granicama.
Ovaj zakon će omogućiti hitnu blokadu sumnjive imovine, pojačaće nadzor nad finansijskim transakcijama, ali će i smanjiti rizik da BiH bude stavljena na sivu listu FATF-a. Na nju se inače stavljaju države sa nedovoljno efikasnim zakonima i sistemima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
Zemlje na ovoj listi suočavaju se sa povećanim nadzorom međunarodnih finansijskih institucija, ograničenjima u međunarodnim transakcijama i smanjenjem povjerenja investitora. Kako je navedeno iz ovog ministartva, koje je i pripremilo ovoj zakon, isti je urađen u saradnji sa svim relevantnim institucijama, a kao odgovor na kritike Komitet eksperata Savjeta Evrope za procjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MANIVAL), a koji je u decembru 2024. ocijenio da BiH nije imala funkcionalan sistem za provedbu međunarodnih finansijskih sankcija.
