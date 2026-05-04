Da li će BiH danas izbjeći ekonomsku blokadu i "sivu listu“?

Na dnevnom redu je samo jedna tačka, a radi se o Prijedlogu zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje.

Usvajanje ovog zakona je ključni uslov da Bosna i Hercegovina ne dospije na sivu listu Manivala. Ako se ne ispune uslovi i BiH završi na sivoj listi, i svaka transakcija iz BiH će biti pod posebnom prismotrom, što će ih značajno usporiti.

Uvoz i izvor robe iz BiH bi bio posebno kontrolisan što bi dovelo do ozbiljnih problema na granicama.

Cilj – izbjeći „sivu listu“ FATF-a

Ovaj zakon će omogućiti hitnu blokadu sumnjive imovine, pojačaće nadzor nad finansijskim transakcijama, ali će i smanjiti rizik da BiH bude stavljena na sivu listu FATF-a. Na nju se inače stavljaju države sa nedovoljno efikasnim zakonima i sistemima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Zemlje na ovoj listi suočavaju se sa povećanim nadzorom međunarodnih finansijskih institucija, ograničenjima u međunarodnim transakcijama i smanjenjem povjerenja investitora. Kako je navedeno iz ovog ministartva, koje je i pripremilo ovoj zakon, isti je urađen u saradnji sa svim relevantnim institucijama, a kao odgovor na kritike Komitet eksperata Savjeta Evrope za procjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MANIVAL), a koji je u decembru 2024. ocijenio da BiH nije imala funkcionalan sistem za provedbu međunarodnih finansijskih sankcija.