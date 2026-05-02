Federalna vlast smeće planira deponovati i paliti u srpskom selu

Biljana Stokić
02.05.2026 20:10

Foto: ATV

Plan federalne vlasti je jasan. Smeće iz cijelog Unsko-sanskog kantona deponovaće, a potom i paliti i spalionici otpada u srpskom selu Smoljana kod Bosanskog Petrovca.

Diglo je to na noge Srbe koji tu žive. Oštro su se usprotivili spalionici nedaleko od svojih porodičnih kuća.

"Kad ovako nešto čuješ da se ulaže u nekakvu spalionicu, da dogone otpad, to ti se smuči život. To normalan čovjek ne može da poimi", kaže Đorđo Marjanović, mještanin sela Smoljana, Bosanski Petrovac.

"Otac sam troje djece. Ovdje sam od samih početaka povratka sve mlade ljude je to zabrinulo jer mi ovdje živimo od svog rada od poljoprivrede, prije svega.Tako da bi samim tim to mnogo narušilo samu tu proizvodnju", kaže Boban Simić, mještanin Bosanskog Petrovca.

Po kojim kriterijumima se baš u Bosanskom Petrovcu, najmanjoj opštini u tom kantonu, planira spalionica nikom nije jasno. U lokalnom SNSD-u kažu da je njihov stav jasan – takav plan je neprihvatljiv.

Bilo šta što znači dovoženje otpada iz drugih opština i gradova Unsko-sanskog kantona u Bosanski Petrovac je neprihvatljivo. I SNSD u smislu Kluba odbornika neće nikada dati saglasnost za takvo nešto", kaže Nemanja Davidović, predsjednik Opštinskog odbora SNSD-a Bosanski Petrovac.

To su i pokazali. Na posljednjoj sjednici lokalnog parlamenta, kojoj su prisustvovali i mještani, jasno je odbačena takva mogućnost.

"Usvojili odluku gdje smo odbacili prijedlog Federacije BH gdje se planira izgraditi Centar za upravljanje otpadom na deponiji Vaganac. Sa tom odlukom smo donijeli jasan stav da se jasno protivimo i sličnim drugim projektima kao što je centralna deponija", kaže Božo Latinović, predsjednik Opštinskog vijeća Bosanski Petrovac.

Mještani za sada mogu odahnuti. Ali kažu i dalje će biti na oprezu. Podsjećaju da su sličan problem imali i prije pet godina.

Narod u Bosanskom Petrovcu jasno je poručio da se protivi planiranoj spalionici otpada u selu Smoljana. Ističu da to nije problem samo oko 250 Srba koji živi u tom selu već pitanje koje se tiče cijele opštine. Mještani se nadaju da je na tu priču sada definitivno stavljeno tačka, ali poručuju da su spremni na dodatne mjere ukoliko do toga ipak ne dođe.

