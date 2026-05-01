Frustracija iz Sarajeva dosegla Ilinois: Bošnjaci protestovali protiv dodjele nagrade Dodiku, ali nisu uspjeli da spriječe priznanje

ATV
01.05.2026 11:23

Dok je Milorad Dodik na Univerzitetu Džadson primao prestižnu nagradu u okviru Svjetskog foruma lidera, mala grupa bošnjačkih aktivista okupila se u protestu pokušavajući da spriječi dodjelu priznanja više puta demokratski izabranom predsjedniku Republike Srpske.

Protest je, međutim, samo još jednom pokazao duboku frustraciju i očaj bošnjačkih krugova iz Sarajeva i dijaspore. Umjesto da se suoče sa realnošću, oni su pokušali da utiču na američki hrišćanski univerzitet i spriječe događaj koji nema nikakve veze sa njima, prenosi Banjaluka.net.

Univerzitet Džadson, posvećen hrišćanskim vrijednostima, slobodi i demokratiji, dodijelio je nagradu Miloradu Dodiku upravo zbog njegovog dosljednog zalaganja za ustavni poredak, suverenitet Republike Srpske i poštovanje Dejtonskog sporazuma – vrijednosti koje dijele srpski narod i domaćini ovog prestižnog foruma.

Pokušaji bošnjačkih aktivista da izvrše pritisak na univerzitet i otkažu događaj završili su se potpunim neuspjehom.

Ovakvi protesti samo dodatno otkrivaju svijest o političkom neuspjehu politike koja već tri decenije pokušava da negira postojanje Republike Srpske. Umjesto da se bave sopstvenim problemima i odgovornošću prema svom narodu, određeni bošnjački predstavnici nastavljaju sa destruktivnom kampanjom mržnje prema Republici Srpskoj.

Republika Srpska je trajna, ustavna i neuništiva realnost, utemeljena Dejtonskim sporazumom. Sarajevo sa njom može imati samo one odnose koji su precizno definisani Dejtonskim sporazumom i Ustavom BiH.

Za bošnjačku političku elitu ovo je još jedno bolno podsjećanje da mržnja i pokušaji da se spriječe međunarodna priznanja Republike Srpske ne donose ništa osim novog ciklusa mržnje i razočaranja. Vrijeme istine je stiglo: za svoj položaj i budućnost odgovaraju sami sebi i mržnja prema Republici Srpskoj im tu ne može pomoći.

Milorad Dodik je još jednom pokazao da Republika Srpska ide svojim putem – putem suvereniteta, dostojanstva i saradnje sa svima bez osvrtanja na sarajevske frustracije koje je u tome žele usporiti.

