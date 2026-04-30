Postoji li opasnost od terorizma u BiH?

Djelovanje organizacije Muslimanska braća je zabranio Egipat, SAD, Japan, većina Arapskih zemalja, zemlje Evropske unije, ali ne i BiH. Ovdje ovo pitanje ostaje na margini - bez jasnih stavova institucija i bez šire javne rasprave. Pokazuje to i jučerašnja sjednica Predsjedništva BiH.

Željko Komšić i Denis Bećirović su bili protiv prijedloga Željke Cvijanović da se “Muslimansko bratstvo” i Iranska revolucionarna garda proglase terorističkim organizacijama.

"U ovoj inicijativi je bilo više potreba da mi simbolizujemo kao predsjedništvo da smo spremni da i mi preporučimo institucijama, pozabavite se, proučite, procijenite, vi ste nadležni, definišite nešto putem svoje komisije u okviru ministarstva bezbjednosti", rekla je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH.

BiH je zemlja visokog rizika kada je riječ o opasnosti od terorizma, jer se u nju vraća više od 100 ljudi koji su bili u Islamskoj državi, ocjena je ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske.

"Što vam samo po sebi govori da ćemo se susresti sa onim ljudima koji imaju borbeno iskustvo, određene taktičke vještine i koji mogu sigurno biti iskorišteni u budućnosti za nešto slično. Nadamo se da do toga neće doći, zajedno radimo, sarađujemo sa svim policijskim agencijama u BiH", rekao je Željko Budimir, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Politički nosilac cijelog programa globalnog terorizma uvijek je bila organizacija Muslimanska braća. U BiH je ona prisutna od svog osnivanja, 1928. godine u Egiptu, kaže Dževad Galijašević. Kada je riječ o BiH, te strukture djeluju još od vremena Huseina Đoze, glavnog imama "Handžar divizije" tokom Drugog svjetskog rata.

"Ako pogledamo Al Kaidu, Islamsku državu, Al nusru i veliku koaliciju, sve djeuluju u BiH, djeluju i kroz Nusreta Imamovića kroz Al nusru i HTF i kroz Saudijsku mrežu kao vojnu formaciju", rekao je Dževad Galijašević, stručnjak za borbu protiv terorizma.

"Muslimanska braća je jedna od organizacija koja predstavlja podlogu za džihad, odnosno islamski terorizam u ideološkom smislu", rekao je Saša Mićin, profesor Fakulteta bezbjednosnih nauka u Banjaluci.

Ozbiljna zabrinutost vlada i kada su u pitanju er soft klubovi koji su najviše aktivni u FBiH. Prema nezvaničnim informacijama u FBiH postoji više od 40 "er soft" klubova u kojima se sprovode vojne obuke.

Poznati su "Ratna zona" na Igmanu, gdje se često okupljaju i bivši borci takozvane Armije BiH. Grupa "Askeri" u kojoj vehabije uče djecu vojnim vještinama. Nije novo pitanje da li su er soft klubovi u Federaciji BiH paravan za regrutaciju radikalnih ekstremista i stvaranje paravojnih formacija.