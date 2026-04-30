Odbijene žalbe - CIK može potpisati ugovor sa Smartmatikom

Kancelarija za žalbe BiH riješila je obje žalbe na odluku Centralne izborne komisije o izboru najpovoljnijeg ponuđača opreme za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića, potvrđeno je za ATV iz Kancelarije.

ATV dodatno saznaje da su obje žalbe odbijene i na taj način ispunjeni svi uslovi da CIK potpiše ugovor sa Smartmatikom d.o.o. Sarajevo za posao uvođenja specifičnih izbornih tehnologija od oktobarskih izbora.

"Žalba Grupe ponuđača Planet Soft d.o.o. Banjaluka, MIRU sistems korporejšn el-te-de, Katarina d.o.o. Mostar i Kor d.o.o. Sarajevo od 27. marta 2026. izjavljena na Odluku najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke Sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima, odbija se kao neosnovana", navode iz Kancelarije za razmatranje žalbi BiH.

Tako je Kancelarija za razmatranje žalbi BiH sahranila i posljednju nadu cjenovno najpovoljnijeg ponuđača da će dobiti multimilionski posao uvođenja skenera na izborima. Nije bilo dovoljno što su bili 17 miliona maraka povoljniji. Nije bilo dovoljno ni što su naveli da je CIK za posao izabrao dobavljača koji nije bio ponuđač na tenderu.

"Uvidom u ponudu ovaj organ je utvrdio da je na strani 107 ponude aneksu 2 obrazac za ponudu navedeno da je ovlašćeni predstavnik/član grupe ponuđača Smatrmatik BH d.o.o. Maglajska 1 71 000 Sarajevo, član grupe ponuđača Smatrmatik internešnl holding B.V Amsterdam, Holandija I član grupe ponuđača: DSC d.o.o Sarajevo, Ante Fijamenga 14b, Sarajevo Centar", navode iz Kancelarije za razmatranje žalbi BiH.

Nije bilo dovoljno ni što je "Planet Soft" u žalbi tvrdio da je izabran ponuđač koji je protivzakonito dopunjavao ponudu nakon otvaranja, koji nije ispunio ni dokazao ispunjenje uslova tenderske dokumentacije, koji je osnovan nekoliko dana nakon objave tendera. Nije bilo dovoljno ni što su u žalbi naveli da CIK u Zapisnik nije pomenula da je tražila i dobila objašnjenje neprirodno niske cijene.

"Imajući u vidu činjenicu da u toku evaluacije ponuda ugovorni organ ima pravo provoditi radnje kako bi potpuno I pravilno utvrdio činjenično stanje kao I činjenicu da traženi zahtjev za pojašnjenje neprirodno niske cijene ni na koji način nije uticao na prihvatljivost ponude žalitelja s obzirom da je ista ocijenjena kao neprihvatljiva iz drugih razloga, navedeno postupanje ugovornog organa nije uticalo na položaj žalitelja u predmentnom postupku javne nabavke, zbog čega se ovaj navod odbija kao neosnovan", navode iz Kancelarije za razmatranje žalbi BiH.

Očigledno ne da nije bilo dovoljno, nego je bilo kontraproduktivno, što je "Planet Soft" optužio članove CIK-a da su tražili mito, a strukture bliske federalnim vlastima i OHR-u da su nudili dva miliona da odustanu od tendera. Bilo je to nekoliko dana nakon što su mediji u Federaciji objavili informaciju da je Kancelarija za razmatranje žalbi BiH odbila žalbe na CIK-ovu odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača. ATV je tog 17. aprila prvi put i zvanično pitala Kancelariju za žalbe da li su odlučili o žalbama. Tada je prvi put, ekspresno, u roku od 7 minuta stigao odgovor Kancelarije da je žalba "Planet softa" razmatrana ali da još nije riješena. Skoro identični odgovori na identična pitanja stigli su i 21. i 24. aprila. Danas je konačno stigao odgovor da su žalbe riješene.

"Kancelarija za razmatranje žalbi BiH je riješila obje žalbe i rješenja proslijedila strankama u postupku. Nakon što stranke u postupku zaprime rješenja, ista će biti objavljena na portalu javnih nabavki", navode iz Kancelarije za razmatranje žalbi BiH.

Datum na Rješenju po žalbi "Planet Softa" u koje je ATV imao uvid je 16. april - dan kada su federalni mediji objavili informaciju o riješenoj žalbi, dan prije nego što nas je Kancelarija za žalbe prvi put informisala, da ne kažemo slagala, da žalbu još nije riješila.