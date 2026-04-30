ATV saznaje: Odbijena žalba "Planet softa", rješenja dostavljena firmama

ATV
30.04.2026 11:53

АТВ сазнаје: Одбијена жалба "Планет софта", рјешења достављена фирмама
Kancelarija za razmatranje žalbi BiH odbila je žalbu kompanije "Planet Soft" iz Banjaluke na odluku Centralne izborne komisije BiH o najpovoljnijem ponuđaču za nabavku izbornih tehnologija, saznaje ATV.

Podsjećamo, Kancelarija za razmatranje žalbi razmatrala je žalbe kompanija "Planet soft" i "Provis", u spornom izboru najboljeg ponuđaču za nabavku izbornih tehnologija. Na tenderu koji je raspisao CIK, posao je dobila firma "Smartmatik".

Kako je za ATV rečeno iz Kancelarije za razmatranje žalbi, obje žalbe su "riješene, a rješenja proslijeđena strankama".

"Kancelarija za razmatranje žalbi BiH je riješila obje žalbe i rješenja proslijedila strankama u postupku. Nakon što stranke u postupku zaprime rješenja, ista će biti objavljena na portalu javnih nabavki", rečeno je za ATV.

Cijeli slučaj CIK odbio je da komentariše.

