Pala baka (71) u Srbobranu: Policija joj našla paketiće droge

Nadležni organi su, nakon prikupljenih dokaza i sprovedenih operativnih radnji, obavijestili više javno tužilaštvo u Somboru, koje je naložilo dalje postupanje u ovom slučaju.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Srbobranu podnijeće krivičnu prijavu protiv D. Š. (71) iz okoline ovog mjesta, zbog sumnje da je učinila krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Kako se navodi u saopštenju Policijske uprave za grad Novi Sad, policija je pregledom osumnjičene, kao i pretresom njene porodične kuće, pronašla određenu količinu narkotika, i to 20 paketića marihuane i šest paketića amfetamina.
Sumnja se da su ove supstance bile namijenjene daljoj distribuciji, a zaplijenjeni materijal biće predmet daljih vještačenja u okviru postupka.
"Po nalogu višeg javnog tužioca u Somboru, protiv osumnjičene će biti podnijeta krivična prijava za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u redovnom postupku", navodi se u saopštenju PU Novi Sad, prenosi Kurir.
