Poznato kada kreće isplata aprilskih penzija u FBiH

Penzije za april u Federaciji BiH biće isplaćene u utorak, 5. maja, saopšteno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Najniža penzija iznosi 667 KM, zagarantovana 796 KM, a najviša 3.334 KM.

Zagarantovana penzija za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara na osnovu 40 ili više godina staža osiguranja utvrđen je 842 KM, a prosječna samostalna penzija za april 851 KM.

Penziju za april primiće ukupno 466.768 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 355,4 miliona KM, piše Srna.