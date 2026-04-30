Policija hapsi Admira Arnautovića Šmrka!

Po naredbi Tužilaštva Kantona Sarajevo u toku je akcija MUP KS na Kromolju. Kako se saznaje akcija je usmjerena protiv Admira Arnautovića Šmrka.

Istraga.ba piše da se on u toku 2022. i 2023. godine nalazio devet mjeseci u pritvoru tokom istrage Tužilaštva BiH, a kasnije su mu izrečene mjere zabrane.

Tužilaštvo je tada navelo da se sumnja da je Arnautović, koji se tereti za organizirani kriminal i neovlašteni promet opojnih droga, novcem dobivenim izvršenjem krivičnih d‌jela kupovao nekretnine, automobile i koristio ih u poslovnim tokovima.

Ipak, taj slučaj do danas nije rezultirao optužnicom.

Admir Arnautović Šmrk svjedočio na suđenju Eldinu Muliću koji je pucao na njega prije 2 godine.