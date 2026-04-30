Bačena bomba na kuću Dušana Sarića, saradnika geoloških istraživanja na Ozrenu

Autor:Ognjen Matavulj
Nepoznate osobe sinoć su pucale i bacile bombu na kuću Dušana Sarića u Petrovu, koji je tom prilikom lakše povrijeđen od krhotina stakla, saznaje ATV.
Eksplozija je odjeknula u večernjim časovima, a na kući su nanesena oštećenja.
”Policijski službenici PU Doboj preduzimaju sve zakonom predviđene mjere i radnje u cilju identifikovanja i lišenja slobode nepoznatog lica ili više njih koji su sinoć upotrebom vatrenog oružja i aktiviranjem eksplozivne naprave oštetili porodičnu kuću na području opštine Petrovo, prilikom čega je lice koje se nalazilo u istoj zadobilo lakše tjelesne povrede od krhotina stakla”, saopštila je PU Doboj.
Dodaju da je o svemu obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju, koji je izašao na lice mjesta i rukovodi uviđajem koji je u toku.
Sarić je policiji poznat kao bezbjednosno interesantno lice, a u posljednje vrijeme je dolazio u sukobe sa aktivistima koji se protive geološkim istraživanjima na Ozrenu i na području opštine Petrovo, koje sprovodi firma ”Lykos Balkan Metals” iz Bijeljine.
Kako nezvanično saznajemo Sarić je ranije podržavao aktiviste, a u međuvremenu je ”promijenio stranu”. Dobro upućeni izvori tvrde da Sarić sada sarađuje sa istraživačima za koje obavlja poslove vozača ili svojevrsnog vodiča po Ozrenu.
