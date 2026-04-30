Logo
Large banner

Bačena bomba na kuću Dušana Sarića, saradnika geoloških istraživanja na Ozrenu

Autor:

Ognjen Matavulj
30.04.2026 11:47

Komentari:

0
Бачена бомба на кућу Душана Сарића, сарадника геолошких истраживања на Озрену

Nepoznate osobe sinoć su pucale i bacile bombu na kuću Dušana Sarića u Petrovu, koji je tom prilikom lakše povrijeđen od krhotina stakla, saznaje ATV.

Eksplozija je odjeknula u večernjim časovima, a na kući su nanesena oštećenja.

Jedna osoba povrijeđena, kuća oštećena

”Policijski službenici PU Doboj preduzimaju sve zakonom predviđene mjere i radnje u cilju identifikovanja i lišenja slobode nepoznatog lica ili više njih koji su sinoć upotrebom vatrenog oružja i aktiviranjem eksplozivne naprave oštetili porodičnu kuću na području opštine Petrovo, prilikom čega je lice koje se nalazilo u istoj zadobilo lakše tjelesne povrede od krhotina stakla”, saopštila je PU Doboj.

Dodaju da je o svemu obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju, koji je izašao na lice mjesta i rukovodi uviđajem koji je u toku.

U sukobu sa protivnicima geoloških istraživanja

Sarić je policiji poznat kao bezbjednosno interesantno lice, a u posljednje vrijeme je dolazio u sukobe sa aktivistima koji se protive geološkim istraživanjima na Ozrenu i na području opštine Petrovo, koje sprovodi firma ”Lykos Balkan Metals” iz Bijeljine.

Kako nezvanično saznajemo Sarić je ranije podržavao aktiviste, a u međuvremenu je ”promijenio stranu”. Dobro upućeni izvori tvrde da Sarić sada sarađuje sa istraživačima za koje obavlja poslove vozača ili svojevrsnog vodiča po Ozrenu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dušan Sarić

eksplozija u Petrovu

bačena bomba

PU Doboj

Opština Petrovo

Komentari (0)
Large banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner