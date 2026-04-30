Horor u Vrčinu: Djed izbo unuka nakon svađe oko računa za struju

Pripadnici policije u Beogradu uhapsili su sedamdesetdevetogodišnjeg A. M. zbog sumnje da je počinio nasilje u porodici sa teškim posljedicama.

A. M. (79) se sumnjiči da je u porodičnoj kući u Vrčinu, nakon bizarne svađe oko računa za struju, potegao kuhinjski nož na svog unuka A. M. (35) i nanio mu povrede. Prema informacijama iz istrage, verbalni sukob je eskalirao u fizički obračun, tokom kojeg je osumnjičeni dograbio nož i unuku zadao više ubodnih rana.

"Mlađi muškarac je primljen u bolnicu sa povredama u predjelu lopatice i ruke. Ukazana mu je ljekarska pomoć, a stepen povreda se još uvijek precizno utvrđuje, iako prema prvim podacima nije životno ugrožen", navodi izvor blizak istrazi.

Policija je brzo reagovala i lišila slobode starijeg muškarca na licu mjesta. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti izveden na saslušanje pred tužioca. Istragu vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo (OJT) u Beogradu.

Krvavi pir zbog neplaćenih računa

Drama koja je uznemirila Vrčin počela je kao sukob oko potrošnje električne energije. Prema nezvaničnim informacijama, 79-godišnjak je u stanju bijesa zgrabio nož i nasrnuo na unuka. Komšije su u šoku, ali navode da ovo nije prvi put da pomenuta porodica pravi probleme. Jedan od mještana, koji je želio da ostane anoniman, opisuje scene užasa kojima je prisustvovao:

"Krenuo sam da kosim travu i vidio kako su izjurili iz kuće. Djed je jurio unuka! Sva sreća pa im se nisam našao na putu, inače bih i ja nastradao. Oni su opasni i ne prezaju ni od čega. Niko ne razgovara sa njima jer se priča da često potežu i vatreno oružje", priča ogorčeni komšija.

Stanovnici ovog naselja dodaju da sa članovima ove porodice komuniciraju isključivo "na distanci".

"Opasni su, posvađaju se, izbodu, pa nam prijete da ćutimo. Ovo je, nažalost, moralo ovako da se završi", kaže sagovornik Telegrafa.