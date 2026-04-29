Završeno suđenje za ubistvo Slađane Milošević!

Završnim riječima tužilaštva i odbrane u Okružnom sudu u Doboju okončano je suđenje optuženima za ubistvo Slađane Milošević (24) iz Broda. Izricanje presude je zakazano za 4. maj.

Za zločin je optužen Slađanin suprug Savo Milošević (30), kome je na teret stavljeno krivično djelo teško ubistvo, dok je Aleksandar Ostojić (25) optužen za pomaganje.

Iz zasjede pogođena u oko

Majka dvoje male djece hladnokrvno je ubijena 29. decembra 2024. godine na lokalnom putu u Velikoj Brusnici kod Broda. U optužnici se navodi da je Savo oko 5.30 časova na putu prepriječio svoj automobil ”BMW” i tako onemogućio prolaz supruzi, koja ja naišla ”fijat puntom”.

Nakon što je Slađana zaustavila vozilo Savo je iz automatske puške ”M70”, kalibra 7,62 mm ispalio jedan metak koji je probio šoferšajbnu ”fijata” i Slađanu pogodio u glavu, odnosno desno oko.

Hronika Savo Milošević već bio pod istragom za ubistvo!

U optužnici se navodi da je Milošević ranije duži period zlostavljao suprugu, dok su živjeli zajedno, tako što je drskim ponašanjem ugrožavao njeno spokojstvo.

Prijetio ubistvom mjesec dana prije zločina

Slađana je napustila kuću u kojoj su živjeli i sa njihove dvije maloljetne kćerke otišla da živi kod svojih roditelja u Veliku Brusnicu. Savo joj je zbog toga prijetio ubistvom, mjesec i po dana prije nego što je Slađana ubijena.

”Optuženi je 12. novembra prošle godine na prevaru naveo Slađanu da uđe u njegovo vozilo, navodno kako bi dovezla garderobu za djecu iz kuće u kojoj su živjeli. Odvezao ju je na osamljeno mjesto i u glavu joj uperio pištolj. Prijetio je da će ju ubiti ukoliko ne ostavi N.M. i svoje roditelje. Slađana je tu prijetnju ozbiljno shvatila, što je kod nje pruzrokovalu veliku strah i uznemirenost”, navodi se u optužnici.

U kući pronađena municija

Drugom tačkom Savi se na teret stavlja i krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja, jer je u njegovoj i kući njegovih roditelja pronađeno šest puščanih metara i 22 komada malokalibarske municije.

Aleksandru Ostojiću na teret se stavlja da je u noći ubistva vozio Savu po selu kako bi našao pogodno mjesto za zasjedu.

”Ostojić je došao do Savine kuće, nakon što ga je ovaj pozvao putem aplikacije ”mesindžer”. Savo mu je rekao da je oštetio svoj automobil tako što je bježao od supruge i njenog emotivnog partnera N.M, pa se Ostojić ponudio da će ga za 50 KM odvesti do kuće Slađaninih roditelja, kako bi Savo mogao da isplanira mjesto na putu koje je pogodno za zajsedu”, navodi se u optužnici.

Ostojić pomogao u planiranju zasjede

Dodaje se da je Ostojić znao da time pomaže Savi u izvršenju krivičnog djela.

”Nakon što su se oko dva sata iza ponoći provezli pored Slađanine porodične kuće i kada se Savo uvjerio da je ona u kući, jer su njen i automobil njenog brata bili ispred, Ostojić je Savu odvezao nazad do svoje kuće kako bi uzeo svoje vozilo kojim se nastavio kretati po Brodu, da bi potom otišao u Veliku Brusnicu i počinio zločin”, navodi se u optužnici.