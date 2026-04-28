Eksplozija na benzinskoj pumpi u BiH: Jedna osoba teško povrijeđena

Jedna osoba teško je povrijeđena u eksploziji koja se u utorak, 28. aprila oko 12:30 časova dogodila na gradilištu benzinske pumpe u Čapljini.
Povrijeđena osoba zadobila je teške opekotine višeg stepena i hitno je prebačena u SKB Mostar, potvrđeno je Čapljinskom portalu.
Podaci iz ”Skaja” optužili 105 osoba u BiH
Do eksplozije je došlo u središtu grada na gradilištu benzinske pumpe u središtu Čapljine.
Na mjesto nesreće odmah su izašli radnici Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Čapljina koji su pružili prvu pomoć povrijeđenom, a zatim ga prebacili u SKB Mostar.
Na mjestu nesreće su radnici Policijske uprave Čapljina koji obavljaju uviđaj.
Presreli vozača na putu pa mu uz prijetnje oduzeli dres
Uzroci eksplozije nisu poznati.
(Radio Sarajevo)
