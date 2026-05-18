Svjedok ubistva dostavljača Luke otkrio jezive detalje: ''Kristijan je rekao 'uđi', pa zapucao''

Prijatelj 19-godišnjeg dostavljača Luke, Ivan Baričević, opisao je za HRT kobno veče kada je Kristijan Aleksić ubio mladića tokom dostave hrane.

Baričević je rekao da je Luka strahovao otići na adresu Aleksića, pa se ponudio da ide s njim.

"Ja kao njegov dugogodišnji prijatelj ponudio sam se da idem s njim, rekao sam da ću ići s njim, da će sve biti dobro, da sam ja tu s njim. Penjali smo se uz stepenice, došli na terasu, Kristijan otvara vrata i govori 'uđi, uđi', međutim Luka mu ide predati dostavu i Aleksić u tom trenutku puca", rekao je Baričević za HRT.

Opisao je i trenutke nakon pucnjave.

"Ja kad sam vidio Luku da pada na pod, u tom trenutku počeo sam trčati, preskočio stepenice, ulazim u auto, auto se gasi, otvaram vrata i vidim Aleksić trči prema meni. Ja sam takođe onda počeo trčati i otišao sam u piceriju te prijavio da se to dogodilo, da hitno idu na policiju", rekao je Baričević.

Aleksić rano jutros uhapšen

"Osumnjičeni 50-godišnjak je uhapšen te priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u toku", saopštila je policija jutros u 6.20.

Jake policijske snage na širem drniškom području intenzivno su od subote naveče tragale za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem, osumnjičenim za ubistvo 19-godišnjeg dostavljača pice Luke M.

Zločin se dogodio u subotu oko 23 sata na terasi Aleksićeve porodične kuće, a grad je od tada bio pod policijskom opsadom. Zbog potrage bili su zatvoreni svi ulazi i izlazi iz grada, a građani su bili pozvani da ne napuštaju domove.

Imao više krivičnih prijava i presuda

Aleksić je otprije poznat policiji i pravosuđu. Policija mu je još prije tri godine oduzela improvizovano vatreno oružje ručne izrade i streljivo. U tom slučaju, iako je podignuta optužnica 2023. godine, suđenje nije počelo.

Podsjetimo, riječ je o muškarcu koji je u maju 1994. godine s 17 uboda nožem ubio 22-godišnju djevojku.

Indeks je saznao dodatne detalje o njegovoj prošlosti - 2020. godine je osuđen i za porodično nasilje. Na cesti je presreo strinu i njenog sina. Vikao im je najprije "Mrš! Mrš!", a zatim se uhvatio za međunožje i nastavio neartikulirano galamiti prema njima. Strinu je to uznemirilo pa ga je prijavila.

Ministar unutarnjih poslova potvrdio je danas da je protiv Aleksića postojala još jedna krivična prijava zbog nasilnog krivičnog djela dok je bio na odsluženju kazne.