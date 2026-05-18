Nova pravila u Crnoj Gori: Žene koje budu šetale u kupaćem kostimu mogu platiti paprenu kaznu

18.05.2026 17:40

Сликовит поглед на улцињску обалу са стјеновитим обалама и кућама на обронцима брда.
Foto: Igor Meghega/Pexels

Crnogorska opština Ulcinj usvojila je novu uredbu kojom se ograničava kretanje u odjeći za plažu izvan obalskih područja.

Prema odluci koju je usvojila Skupština Ulcinja, građanima i turistima neće biti dozvoljeno kretanje u bikinijima ili djelimično goli na ulicama, trgovima, parkovima, šetalištima i drugim javnim prostorima grada.

Uredba ne uključuje plaže i područja u blizini obale namijenjena turistima, prenosi TRT Balkan.

Oni koji prekrše ovu uredbu podliježu značajnim kaznama, koje se, prema saopštenju lokalne vlasti, kreću od 350 do 500 evra za pojedince.

Ovu odluku je na svom zvaničnom Instagram profilu potvrdila i predsjednica Skupštine Opštine Ulcinj Ivana Popović, koja je istakla da je cilj mjere “održavanje reda, etike i imidža turističkog grada tokom ljetne sezone”.

