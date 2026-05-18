Logo
Large banner

Dodik: Naša je dužnost da žrtva boraca bude trajno poštovana

Autor:

ATV
18.05.2026 18:16

Komentari:

0
На иницијативу СНСД-a, мијења се Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске
Foto: Milorad Dodik/X

Na inicijativu SNSD-a, mijenja se Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske kako bismo dodatno unaprijedili prava porodica poginulih boraca i odlikovanih boraca Vojske Republike Srpske, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Izmjene zakona garantuju da će pravo na naknadu imati sve porodice poginulih boraca odlikovanih za vojne zasluge u oružanoj borbi, što je najmanje što Republika Srpska može da učini za one koji su za nju dali najvrednije. Nikada se nećemo moći dovoljno odužiti borcima Vojske Republike Srpske i porodicama naših poginulih junaka, ali je naša dužnost da ih nikada ne zaboravimo i da njihova žrtva bude trajno poštovana kroz institucije Republike Srpske", dodao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Dodaje da Republika Srpska traje zahvaljujući njima i zato će ih vječno nositi u svom pamćenju i svom ponosu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

BORS

Borci Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Саво Минић, премијер Владе Републике Српске

Republika Srpska

Minić: Više od 10 miliona za boračke kategorije

1 h

0
Род Благојевић

Republika Srpska

Blagojević: Jači odnosi između srpskog naroda i Amerike u nacionalnom interesu SAD-a

2 h

0
Којић: Блануша би одвео Српску у суноврат и подаништво

Republika Srpska

Kojić: Blanuša bi odveo Srpsku u sunovrat i podaništvo

2 h

3
Предсједник Српске Синиша Каран и највиши званичници разговарају у Бањалуци са организацијама проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата.

Republika Srpska

Sastanak u Palati Republike: Rukovodstvo Srpske sa boračkim organizacijama u Banjaluci

2 h

0

  • Najnovije

19

59

Policajcima u Srbiji zabranjeno da obavljaju poslove privatnog obezbjeđenja

19

58

Gradonačelnik Drniša nakon ubistva maturanta: "Sistem nije zakazao"

19

47

Četvoro mrtvih u pucnjavi, napadač u bjekstvu: Haos na jugu Turske

19

41

Ne odustaje se od borbe za Mladićevo puštanje na liječenje

19

36

Crnogorska policija zabranila koncert Baje Malog Knindže

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner