Dodik: Naša je dužnost da žrtva boraca bude trajno poštovana

Na inicijativu SNSD-a, mijenja se Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske kako bismo dodatno unaprijedili prava porodica poginulih boraca i odlikovanih boraca Vojske Republike Srpske, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Izmjene zakona garantuju da će pravo na naknadu imati sve porodice poginulih boraca odlikovanih za vojne zasluge u oružanoj borbi, što je najmanje što Republika Srpska može da učini za one koji su za nju dali najvrednije. Nikada se nećemo moći dovoljno odužiti borcima Vojske Republike Srpske i porodicama naših poginulih junaka, ali je naša dužnost da ih nikada ne zaboravimo i da njihova žrtva bude trajno poštovana kroz institucije Republike Srpske", dodao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Dodaje da Republika Srpska traje zahvaljujući njima i zato će ih vječno nositi u svom pamćenju i svom ponosu.