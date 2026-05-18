Crnogorska policija zabranila koncert Baje Malog Knindže

18.05.2026 19:36

Црногорска полиција забранила концерт Баје Малог Книнџе

Crnogorska policija zabranila je održavanje koncerta Baje Malog Knindže najavljenog za 21. maj u Pljevljima zbog, kako su naveli, bezbjednosnog rizika.

"Bezbjednosnim procjenama utvrđeno je da postoji opravdan bezbjednosni rizik da bi tokom održavanja predmetnog javnog okupljanja moglo doći do narušavanja javnog reda i mira i ugrožavanja bezbjednosti građana i imovine, vršenja krivičnih djela, ugrožavanja ljudskih prava i sloboda i posebnih manjinskih prava i sloboda drugih lica kao i ugrožavanja bezbjednosti lica i imovine", saopštila je Uprava policije.

Održavanje koncerta bi, kako se navodi, potencijalno narušilo građanski i multietnički sklad Crne Gore, koja je i Ustavom Crne Gore definisana kao građanska država, prenosi SRNA.

Organizator skupa je Srpski kulturni centar "Patrijarh Varnava".

