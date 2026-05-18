Policajcima u Srbiji zabranjeno da obavljaju poslove privatnog obezbjeđenja

18.05.2026 19:59

Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije uputilo je svim organizacionim jedinicama depešu kojom je zaposlenima u ovom ministarstvu zabranjeno da obavljaju poslove privatnog obezbjeđenja drugih lica, te zaštite u ugostiteljskim objektima.

Depešom je zabranjeno korištenje znanja, sposobnosti i vještina stečenih u sistemu obrazovanja i stručnog usavršavanja MUP-a za obučavanje trećih lica, saopšteno je iz MUP Srbije.

- Svaki zaposleni koji sazna da drugi zaposleni postupa suprotno propisanim zabranama dužan je da o tome odmah obavijesti neposrednog rukovodioca i Sektor unutrašnje kontrole. Ukoliko postoje saznanja da rukovodilac postupa suprotno zabranama, zaposleni je obavezan da o tome bez odlaganja obavijesti Sektor unutrašnje kontrole - navodi se u depeši.

Neposredni rukovodioci koji dobiju takva saznanja dužni su da preduzmu mjere iz svoje nadležnosti, prikupe dokaze i iniciraju pokretanje disciplinskog postupka zbog teške povrede službene dužnosti.

U slučaju postojanja osnova sumnje na bezbjednosne smetnje kod zaposlenog, neposredni rukovodioci su obavezni da pokrenu postupak bezbjednosne provjere radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za rad u MUP-u.

Pravo da podnesu zahtjev za pokretanje bezbjednosne provjere imaju i policijski službenici Sektora unutrašnje kontrole i Službe za bezbjednost i zaštitu podataka.

(SRNA)

