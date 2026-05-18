Policajcima u Srbiji zabranjeno da obavljaju poslove privatnog obezbjeđenja

Autor:ATV
Komentari:0
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije uputilo je svim organizacionim jedinicama depešu kojom je zaposlenima u ovom ministarstvu zabranjeno da obavljaju poslove privatnog obezbjeđenja drugih lica, te zaštite u ugostiteljskim objektima.
Depešom je zabranjeno korištenje znanja, sposobnosti i vještina stečenih u sistemu obrazovanja i stručnog usavršavanja MUP-a za obučavanje trećih lica, saopšteno je iz MUP Srbije.
Svijet
Četvoro mrtvih u pucnjavi, napadač u bjekstvu: Haos na jugu Turske
- Svaki zaposleni koji sazna da drugi zaposleni postupa suprotno propisanim zabranama dužan je da o tome odmah obavijesti neposrednog rukovodioca i Sektor unutrašnje kontrole. Ukoliko postoje saznanja da rukovodilac postupa suprotno zabranama, zaposleni je obavezan da o tome bez odlaganja obavijesti Sektor unutrašnje kontrole - navodi se u depeši.
Neposredni rukovodioci koji dobiju takva saznanja dužni su da preduzmu mjere iz svoje nadležnosti, prikupe dokaze i iniciraju pokretanje disciplinskog postupka zbog teške povrede službene dužnosti.
U slučaju postojanja osnova sumnje na bezbjednosne smetnje kod zaposlenog, neposredni rukovodioci su obavezni da pokrenu postupak bezbjednosne provjere radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za rad u MUP-u.
Republika Srpska
Ne odustaje se od borbe za Mladićevo puštanje na liječenje
Pravo da podnesu zahtjev za pokretanje bezbjednosne provjere imaju i policijski službenici Sektora unutrašnje kontrole i Službe za bezbjednost i zaštitu podataka.
(SRNA)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
6 h0
Srbija
8 h0
Srbija
9 h0
Srbija
10 h0
Najnovije
23
13
22
56
22
51
22
49
22
46
Trenutno na programu