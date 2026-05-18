Policajac povrijeđen u udesu u centru Sarajeva

U centru Sarajeva u 18:30 sati sudarili su se policijski motocikl i putnički automobil.

Iz Operativnog centra Uprave policije MUP-a KS za Klix.ba je rečeno da je policijski službenik nakon nesreće prevezen na ukazivanje medicinske pomoći i utvrđivanje stepena povreda.

Banja Luka Raković za ATV: Nismo naišli na razumijevanje u Gradskoj upravi

Nesreća se dogodila na raskrsnici ulica Terezija i Vrbanja.

Saobraćaj se odvija usporeno do okončanja uviđaja.