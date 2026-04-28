Evropol izdao hitno upozorenje: Više niko nije bezbjedan

Evropol je objavio novo izdanje Procjene prijetnji organizovanog kriminala na internetu (IOCTA) za 2026 godinu koja pruža detaljnu analizu najnovijih trendova i dešavanja vezanih za sajber kriminal koji pogađaju Evropsku uniju.

Izveštaj pod nazivom "Kako šifrovanje, proksiji i vještačka inteligencija šire sajber kriminal" ističe ubrzani tempo i sofisticiranost sajber prijetnji, naglašavajući potrebu za poboljšanjim kapacitetima sprovođenja zakona i međunarodnom saradnjom.

"IOCTA 2026 pruža ažuriranu mapu puta za agencije za sprovođenje zakona i zainteresovane strane kako bi razumeli i odgovorili na evoluirajuće prijetnje koje predstavlja sajber kriminal. Kako kriminalci nastavljaju da koriste tehnološki napredak, ključno je da poboljšamo naše kapacitete i efikasnije sarađujemo kako bismo zaštitili naše građane i kritičnu infrastrukturu", rekao je Edvardas Šileris, direktor Evropskog centra za sajber kriminal u Evropolu.

Ovaj izvještaj nudi pregled ključnih dešavanja u sajber kriminalu, onlajn prevarama, sajber napadima i seksualnoj eksploataciji djece na društvenim mrežama, zajedno sa praktičnim uvidima za agencije za sprovođenje zakona i zainteresovane strane.

Jedan od ključnih nalaza izvještaja je sve veća upotreba kriptovaluta među maloljetnicima i mladim osobama koje mogu nesvjesno da učestvuju u pranju novca.

Koini za privatnost i ofšor servisi za razmjenu postali sastavni dio pranja novca putem "ransomware"-a, što sve više otežava agencijama za sprovođenje zakona praćenje nezakonitih transakcija.

Vještačka inteligencija sve više se koristi kao "akcelerator" onlajn prevara, pokazuje izveštaj Evropola IOCTA 2026, koji upozorava na rast sofisticiranih sajber kriminalnih taktika u Evropskoj uniji.

Automatizacija se sve češće koristi za unapređenje socijalnog inženjeringa, čime se povećava obim i efikasnost onlajn prevara, uključujući lažno predstavljanje i masovne SMS kampanje putem tzv. SIM farmi.

"Ransomware" ostaje jedna od ključnih prijetnji uz sve izraženije povezivanje kriminalnih mreža sa državnim akterima i pojavu novih hakerskih koalicija koje ciljaju institucije, tehnološke kompanije i korisničke podatke, piše u izvještaju IOCTA.

Posebno se upozorava na porast onlajn seksualne eksploatacije djece, uključujući trgovinu i sve češću proizvodnju sintetičkog materijala, kao i zloupotrebu aplikacija sa end-to-end enkripcijom, što otežava istrage, prenosi B92.