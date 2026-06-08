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Naučnici otkrili kako muškarci trebaju plesati da bi bili privlačniji ženama

Autor:

ATV
08.06.2026 22:07

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плесање плес музика
Foto: Pexel/ RDNE Stock project

Naučno istraživanje objavljeno u časopisu "Biology Letters" Kraljevskog društva otkriva jednu od najpoželjnijih tajni generacija ljubitelja plesa, a to je koji su to tačno plesni pokreti koje žene smatraju najprivlačnijim.

Tim psihologa predvođen dr Nikom Nivom sa Škole za prirodne nauke Univerziteta Nortumbrija koristio je naprednu 3D tehnologiju za snimanje pokreta kako bi analizirao kretanje devetnaest muškaraca dok plešu. Na osnovu tih podataka kreirani su kompjuterski avatari sa identičnim izgledom, tako da su sve fizičke karakteristike bile uklonjene iz procjene. Nakon toga, grupa žena ocjenjivala je privlačnost svakog plesača isključivo na osnovu njegovih pokreta, prenosi The Clubber

Istraživači su zatim primjenili sofisticirane matematičke metode kako bi utvrdili koje karakteristike pokreta imaju najatraktivniji plesači. Pokazalo se da su ključni faktori brzina i pokretljivost desnog koljena, kao i amplituda i raznovrsnost pokreta vrata i leđa. Ako vam ovo zvuči teško za primjenu u praksi, istraživači su objavili i primjere „privlačnog“ i „neprivlačnog“ plesa na osnovu ocjena žena koje su učestvovale u eksperimentu.

Doktor Niv je ovim povodom izjavio:

„Ovo je prvo istraživanje koje objektivno pokazuje šta razlikuje dobrog plesača od lošeg. Muškarce širom svijeta zanimaće koje pokrete mogu da koriste kako bi privukli žene. Sada znamo na koje dijelove tijela žene obraćaju pažnju kada procjenjuju privlačnost muškog plesa. Ako muškarac zna koji su ključni pokreti, može da vježba i poveća svoje šanse da privuče ženu svojim stilom plesa", objavljeno u časopisu Biology Letters (2011).

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Tagovi :

plesanje

Muškarci i žene

muzika

ples

koreografija

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